【康宏風暴】冼國林：控告康證及康財屬「被迫」，與曹貴子無聯絡

《經濟通通訊社２２日專訊》第一信用（０８２１５）主席冼國林已入稟高等法院，控告康

宏證券及康宏財務。

冼國林今日出席記者會時表示，康宏環球（０１０１９）現時處於風眼當中，不想牽涉入其

中，強調今次的法律行動是「被迫」，只是希望取回自己的持股。

他表示，為支持國藝娛樂（０８２２８）的發展，無可避免要依靠財務機構的支持，因此在

康宏證券有開設孖展戶口，相關金額超過１億元，但已經清還。

他表示，早前向康證要求提取實物股份，但一直遭到拖延，康證的代表更指冼國林與康宏財

務有另一筆私人貸款尚未到期，所以不能將康證中的第一信用股票調走。他認為，康證及康宏屬

於兩間獨立公司，但卻通報自己的財務狀況，認為屬於不合理，而康宏環球轉換新管理層後，大

股東台灣富邦於上一次股東大會的作風亦令人匪夷所思。

對於康宏環球成為第一信用的投資者之一，是由曹貴子所介紹，會否因此而感到「信錯人」

？

冼國林回應指，一日未定罪，都不能當曹貴子是壞人，並認為不應該落井下石，不評論曹貴

子屬於好人或壞人，相信法庭自有公道，並強調自己現時並無與曹貴子聯絡。至於市傳曹貴子控

制好多間公司，他亦對此說法表示不信任。

他又透露，私人與康宏財務有一筆貸款，有關金額涉及數千萬元。（ｃｈ）

