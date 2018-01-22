《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報３２３４６點，跌３點，低水４７
點，最新報３２３３７點，跌１２點，低水５６點，合約成交５４３張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１３１７０點，跌１０點，低水３４點，最新報
１３１８９點，跌１３點，低水１５點，合約成交４５３張。（ｄｌ）
22/01/2018 17:31
【夜期時段】即月期指最新報３２３３７點，跌１２點，低水５６點
《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報３２３４６點，跌３點，低水４７
點，最新報３２３３７點，跌１２點，低水５６點，合約成交５４３張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１３１７０點，跌１０點，低水３４點，最新報
１３１８９點，跌１３點，低水１５點，合約成交４５３張。（ｄｌ）
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