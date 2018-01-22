【企業盈警】粵海制革料虧損擴大１４０％，產品銷量單價齊跌　

《經濟通通訊社２２日專訊》粵海制革（０１０５８）發出盈警，預計集團去年全年虧損增

加，較２０１６年虧損３９９９萬元多出１４０％。

集團指，虧損擴大由於鞋面革市場整體需求持續萎縮，產品銷售量及單價齊跌，導致集團收

入下降。加上中國政府對燃煤鍋爐整治要求，使得集團唯一用作牛面革加工的鍋爐於去年１２月

初被拆除，造成暫時性停產，令１２月收入再減少。

另外，單位成本上升，而產品單價下跌，使毛虧大幅增加。同時集團對存貨、物業、廠房及

設備的減值準備上升。（ｅｌ）

