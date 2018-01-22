《經濟通通訊社２２日專訊》大昌行集團（０１８２８）發盈喜，預期集團截至去年１２月
底止年度純利按年錄得超過５０％之顯著增長。
董事會相信，有關增長主要來自年內國內豪華汽車需求強勁及有效之成本及利潤管理，以致
中國內地汽車業務純利得以大幅改善；有效成本管理；及業務併購及出售項目對全年盈利所作出
之貢獻。但利好因素亦因國內消費品業務重整產生之額外費用而被部分抵銷。（ｋｙ）
22/01/2018 12:35
【企業盈喜】大昌行料年度純利升逾５０％，因豪華汽車需求強勁等
《經濟通通訊社２２日專訊》大昌行集團（０１８２８）發盈喜，預期集團截至去年１２月
底止年度純利按年錄得超過５０％之顯著增長。
董事會相信，有關增長主要來自年內國內豪華汽車需求強勁及有效之成本及利潤管理，以致
中國內地汽車業務純利得以大幅改善；有效成本管理；及業務併購及出售項目對全年盈利所作出
之貢獻。但利好因素亦因國內消費品業務重整產生之額外費用而被部分抵銷。（ｋｙ）
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