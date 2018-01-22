【企業盈喜】中國有色礦業：料年度收益升四成，利潤增加１億美元

《經濟通通訊社２２日專訊》中國有色礦業（０１２５８）發盈喜，預期集團截至２０１７

年１２月３１日止年度，公司收益可能較２０１６年同期之收益增加約４０％，擁有人分佔利潤

大幅增長，約為１﹒１億美元，按年增加約１億美元。

公司指，主要因為主要產品產量粗銅、陰極銅和硫酸同比分別大約增長了９％、１７％和

１４％；主要產品粗銅、陰極銅和硫酸銷量同比分別大約增長了９％、１６％和２２％；及

２０１７年全年ＬＭＥ銅價均值每噸６１６２美元，按年增長約２７％等。（ｊｎ）

