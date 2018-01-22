《經濟通通訊社２２日專訊》外電引述消息人士表示，萬達集團已接洽花旗和瑞銀等３家投
行，安排其體育業務上市，並會在ＩＰＯ前出售一系列資產，以按期償還債務。
消息人士稱，萬達仍未決定在哪個交易所上市，正同時考慮香港和紐約，期望通過上市融資
１０億美元。
此前有報道指，萬達計劃納入ＩＰＯ的體育資產，包括瑞士體育營銷公司盈方體育傳媒集團
，和經營鐵人三項賽事Ｉｒｏｎｍａｎ的Ｗｏｒｌｄ Ｔｒｉａｔｈｌｏｎ Ｃｏｒｐ。萬達於
２０１５年分別以１２億美元和６﹒５億美元收購此兩家企業。（ｂｉ）
22/01/2018 15:30
【新股上市】傳萬達接洽投行安排體育業務上市，冀融資十億美元
《經濟通通訊社２２日專訊》外電引述消息人士表示，萬達集團已接洽花旗和瑞銀等３家投
行，安排其體育業務上市，並會在ＩＰＯ前出售一系列資產，以按期償還債務。
消息人士稱，萬達仍未決定在哪個交易所上市，正同時考慮香港和紐約，期望通過上市融資
１０億美元。
此前有報道指，萬達計劃納入ＩＰＯ的體育資產，包括瑞士體育營銷公司盈方體育傳媒集團
，和經營鐵人三項賽事Ｉｒｏｎｍａｎ的Ｗｏｒｌｄ Ｔｒｉａｔｈｌｏｎ Ｃｏｒｐ。萬達於
２０１５年分別以１２億美元和６﹒５億美元收購此兩家企業。（ｂｉ）
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