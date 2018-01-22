【Ｈ股全流通】落實後料增加Ｈ股流通量和成交，提升市場地位

《環富通基金頻道記者伍賜好２２日報道》中國證監會落實Ｈ股全流通試點計劃，初步的試

點股份料有不多於３隻，市場普遍對此表示歡迎，因料有助增加Ｈ股市場的流通量和成交，提升

Ｈ股的市場地位。



＊未流通的內資股，日後可轉為Ｈ股在港股市場流通＊



Ｈ股是指中國境內註冊企業在香港上市的股份，目前港股總共有２５０隻Ｈ股，當中不少Ｈ

股都是國企，上市時部分股份是向境內投資者發行，被稱為「內資股」。這些內資股與在市場流

通的Ａ股及Ｈ股屬同股同權，但內資股只能在境內以櫃台（ｏｖｅｒ ｔｈｅ ｃｏｕｎｔｅｒ

）進行交易，非全面流通，即不可在港股市場上交易，所以就出現內資股的交易作價遠低於Ａ股

及Ｈ股情況。

而「Ｈ股全流通」就是將未流通的內資股，轉為Ｈ股在港股市場上公開交易，內資股股東可

以在市場自由買賣Ｈ股。

中證監去年１２月底時表示，將按照積極穩妥、循序漸進的原則，以「成熟一家、推出一家

」的方式，有序推進本次試點，試點企業不超過３家。

中證監新聞發言人常德鵬透露，當局將從以下方面擇優選擇試點企業：一是符合外商投資准

入、國有資產管理、國家安全及產業政策等有關法律規定和政策要求。二是所屬行業符合創新、

協調、綠色、開放、共享的發展理念，符合國家產業政策發展方向，契合服務實體經濟和支持「

一帶一路」建設等國家戰略，且具有一定代表性的優質企業。三是存量股份的股權結構相對簡單

，且存量股份市值不低於１０億港元。四是公司治理規範，企業內部決策程序依法合規，具備可

操作性，能夠充分保障股東知情權、參與權和表決權。



＊鄺民彬：現時國企股估值低且市場資金充裕，是推全流通好時機＊



凱基證券執行董事鄺民彬對《環富通基金頻道》表示，預料Ｈ股全流通試點計劃的推出進度

，將視乎市場情況而定，以期盡量減低對市場的影響。他認為，目前中資及國企股的估值低，且

市場資金充裕，是推出Ｈ股全流通試點計劃的好時機。

他說，不少在港的中資機構都對Ｈ股感興趣，Ｈ股全流通可增加市場的供應量，迎合投資者

的需求。Ｈ股全流通是內地資本市場開放政策的延伸，容許外資更容易參與Ｈ股市場，讓多投資

者成為Ｈ股股東。Ｈ股全流通可增大Ｈ股市值和提升市場地位，對Ｈ股是一件好事。對於股市是

正面的，因可讓多些國企增加市值和流通量。



＊藺常念：不宜急推＊



智易東方證券行政總裁藺常念對《環富通基金頻道》表示，擔心Ｈ股全流通對散戶的保障問

題，亦不排除一些「做假數」的公司來港上市。內資股乃由省政府旗下公司持有，若這些公司「

無錢」，在Ｈ股全流通下，可能會沽出股票套現，或會對市場構成壓力。由於內資股佔Ｈ股的比

重為大，Ｈ股全流通可能會對Ｈ股股價構成壓力。因此，Ｈ股全流通計劃只能逐步推出，不宜急

推。

他說，Ｈ股全流通的好處是增加Ｈ股的供應量和交易量，讓基金可以買到多些Ｈ股，亦可讓

投資者更容易「走貨」。



＊港交所料受惠＊



港交所（００３８８）亦被視為「Ｈ股全流通」的受惠者。因為未來將會有２﹒５萬億元未

流通Ｈ股市值獲得釋放，佔港股總市值８％，相信將有助刺激港股成交。雖然，首批試點企業不

超過３間，每隻市值不低於１０億元，又要求股份行業要符合創新、綠色、共享和一帶一路官方

政策，但開展試點計劃可望吸引到更多中資企業來港上市。



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