【僭建風波】涂謹申要求特首指令鄭若驊盡快到立法會解釋事件

《經濟通通訊社２２日專訊》律政司司長鄭若驊的僭建風波持續，她昨晚（２１日）深夜發

新聞稿，自揭在港島南區的物業有三處無登記紀錄的改裝。民主黨立法會議員涂謹申要求特首林

鄭月娥指令鄭若驊盡快到立法會解釋僭建事件，又認為事件已令整個特區政府的公信力受損。

涂謹申指，林鄭月娥曾在答問大會中公開表示，鄭若驊會到立法會交代事件，但現時鄭一直

逃避，質疑政府的權威和公信力。他又表示，鄭若驊一日未解決到誠信問題，也無法和議員建立

正常的工作關係。（ｃｗ）（ｚｚ）

