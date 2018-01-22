《經濟通通訊社２２日專訊》律政司司長鄭若驊的僭建風波持續，她昨晚（２１日）深夜發
新聞稿，自揭在港島南區的物業有三處無登記紀錄的改裝。民主黨立法會議員涂謹申要求特首林
鄭月娥指令鄭若驊盡快到立法會解釋僭建事件，又認為事件已令整個特區政府的公信力受損。
涂謹申指，林鄭月娥曾在答問大會中公開表示，鄭若驊會到立法會交代事件，但現時鄭一直
逃避，質疑政府的權威和公信力。他又表示，鄭若驊一日未解決到誠信問題，也無法和議員建立
正常的工作關係。（ｃｗ）（ｚｚ）
22/01/2018 16:36
【僭建風波】涂謹申要求特首指令鄭若驊盡快到立法會解釋事件
《經濟通通訊社２２日專訊》律政司司長鄭若驊的僭建風波持續，她昨晚（２１日）深夜發
新聞稿，自揭在港島南區的物業有三處無登記紀錄的改裝。民主黨立法會議員涂謹申要求特首林
鄭月娥指令鄭若驊盡快到立法會解釋僭建事件，又認為事件已令整個特區政府的公信力受損。
涂謹申指，林鄭月娥曾在答問大會中公開表示，鄭若驊會到立法會交代事件，但現時鄭一直
逃避，質疑政府的權威和公信力。他又表示，鄭若驊一日未解決到誠信問題，也無法和議員建立
正常的工作關係。（ｃｗ）（ｚｚ）
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