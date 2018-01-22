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即市新聞

22/01/2018 17:05

《神州經脈》滬指企上３５００，內險利潤去年增三成，海航系大跌

　　《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行連續８個交易日淨投放，加上中證監表態支持創新企
業，滬指企上３５００點大關，為２０１６年「熔斷機制」後首次。滬綜指低開後反覆向上，收
升０﹒３９％，報３５０１﹒３６點；深成指收升１﹒９２％，報１１５１３﹒０８點；創業板
更反彈２﹒３２％，報１７６８﹒２１點。兩市全日成交５１７２億元（人民幣．下同），按日
減少約４％，惟連續兩日突破５０００億元。　　　

＊銀行不良率或遭系統性重估＊

　　人民銀行公布，今日進行１１００億元逆回購，單日淨投放２００億元，本周尚有７３００
億元逆回購及１０７０億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期。普惠金融定向降準將於本周四（２５
日）實施，月內流動性預期較為樂觀，銀行間市場資金面平衡中略顯寬鬆。
　　上海銀行間同業拆放利率（Ｓｈｉｂｏｒ）短跌長升，３個月期連續第９個交易日上漲，續
創１月３日來新高。
　　中銀監就浦發銀行成都分行違規發放貸款案開出４﹒６２億元罰單，廣發證券發表報告稱，
此舉側面驗證監管層今年嚴控金融風險，嚴懲金融違規的監管思路，重要的是市場可能會對此前
一輪銀行資產負債表擴張中高槓桿銀行的不良率可能會進行系統性重估。

＊去年全社會用電增６﹒６％＊

　　國家能源局公布，２０１７年，全社會用電量６﹒３萬億千瓦時，同比增長６﹒６％，增速
較去年同期提高１﹒６個百分點。
　　其中，一產、二產用電量同比分別增長７﹒３％和６﹒６％，增速分別提高２﹒０和２﹒７
個百分點；三產和居民生活用電量同比分別增長１０﹒７％和７﹒８％，增速分別回落０﹒６和
３﹒１個百分點。
　　分產業看，二產用電對全社會用電增長的貢獻率為６０﹒２％，拉動全社會用電量增長
３﹒９個百分點。製造業用電量同比增長５﹒８％。三產用電實現兩位數較快增長，其中，信息
傳輸、計算機服務和軟件業用電同比增長１４﹒６％，交通運輸、倉儲和郵政業用電量同比增長
１３﹒３％。
　　從發電情況看，２０１７年全國發電量同比增長６﹒５％，其中，火電、水電、核電、風電
、太陽能發電量同比分別增長５﹒２％、１﹒７％、１６﹒５％、２６﹒３％和７５﹒４％。

＊保險資金收益率５﹒７７％＊

　　中保監公布，２０１７年，保險公司實現利潤２５６７億元，同比增長２９﹒７２％；保險
資金收益率５﹒７７％，較去年同期上升１﹒１１個百分點。
　　中保監稱，今年要聚焦股權、資本、資金運用等突出風險和農業保險、中介市場、互聯網保
險等重點領域，開展專項檢查，堅決整頓市場亂象，嚴厲打擊違法違規行為和市場亂象，形成高
壓震懾。
　　數據顯示，去年中國保險行業實現原保險保費收入３﹒６６萬億元，同比增長１８﹒１６％
；以萬能險等為主的投資業務增長６﹒３６３億元，同比下降５０﹒２９％。保險資金運用收益
８３５２﹒１３億元，同比增長１８﹒１２％，其中債券收益２０８６﹒９８億元，增長
１１﹒０７％；股票收益１１８３﹒９８億元，增長３５５﹒４６％。

＊去年核准企業債８３５９億＊

　　國家發改委新聞發言人嚴鵬程於記者會表示，２０１７年，發改委共核准企業債券３８４隻
８３５９﹒４億元，較２０１６年增長了４％。截至２０１７年底，企業債券存量４﹒９萬億元
，相關企業債券違約隻數和規模均處於公司信用類債券最低水平。
　　他指，將把更多優質發行主體納入企業債券發行範圍，從根本上防範風險，進一步增強企業
債券服務實體經濟的能力。
　　２０１８年，將按照「守住不發生系統性金融風險的底線」要求，打好防範化解重大風險攻
堅戰，包括提前做好企業債券風險的摸底排查；不斷完善本息兌付聯動機制，做好兌付通知、公
告、劃款等各個環節的預警和應對預案。
　　對於已違約的債券，他指，將主動協調，按照市場化、法治化原則，積極指導相關省級發展
改革部門和主承銷商、發行人，通過推進企業重組等方式進行風險處置，充分保護投資人的合法
權益。

＊海越股份、海航基礎齊跌停＊

　　在滬深上市的海航系股份集體大跌，海越股份（滬：６００３８７）、海航基礎
（滬：６００５１５）開市約一小時後跌停，而海航創新（滬：６００５５５）則收跌
９﹒７５％，海航投資（深：０００６１６）挫３﹒３８％。
　　海航系五間Ａ股子公司上星期均以籌劃重大事項而相繼停牌，包括凱撒旅遊
（深：０００７９６），供銷大集（深：０００５６４）、渤海金控（深：０００４１５）、海
航控股（滬：６００２２１）及天海投資（滬：６００７５１）。
　　外電早前報道指，在海航集團提供充分的股東信息前，美國政府不會批准該公司的任何投資
。而海航集團２０１９年及２０２０年到期的債券跌至接近歷史低位。集團董事局主席陳峰承認
公司出現流動性困難，但對解決現金短缺問題感到樂觀，並稱今年將繼續獲得銀行及其他金融機
構的支持。（ｊｙ）

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