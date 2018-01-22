【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶４０點子，報６﹒４０８０

《經濟通通訊社２２日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４１１２，較上個交易日升

５７點子，創２０１５年１２月８日來最高。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開４０點子，報６﹒４０８０，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒４０４０。（ｊｙ）

