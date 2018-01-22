《經濟通通訊社２２日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４０３６，
較上個交易日４時３０分收盤價升４點子，續創２０１５年１２月４日以來收盤價新高。全日在
６﹒３９９０至６﹒４１５０之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌５１點子，報６﹒４０５５。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４１１２，較上個交易日升５７點子，創２０１５年１２
月８日來最高。（ｊｙ）
22/01/2018 16:38
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升４點子，報６﹒４０３６
《經濟通通訊社２２日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４０３６，
較上個交易日４時３０分收盤價升４點子，續創２０１５年１２月４日以來收盤價新高。全日在
６﹒３９９０至６﹒４１５０之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌５１點子，報６﹒４０５５。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４１１２，較上個交易日升５７點子，創２０１５年１２
月８日來最高。（ｊｙ）
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