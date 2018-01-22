《經濟通通訊社２２日專訊》市場消息指，人行今日將進行６００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作、４００億元１４天期逆回購操作，及１００億元６３天期逆回購操作。
公開市場今日有９００億元逆回購到期，即今日淨投放１００億元，本周尚有７３００億元
逆回購及１０７０億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期。
人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。
人行上周一（１５日）進行了３９８０億元ＭＬＦ操作，較當日到期的總量超額投放
２１５５億元。（ｋｌ）
22/01/2018 09:24
【人行放水】消息稱人行今進行１１００億逆回購，淨投放２００億
《經濟通通訊社２２日專訊》市場消息指，人行今日將進行６００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作、４００億元１４天期逆回購操作，及１００億元６３天期逆回購操作。
公開市場今日有９００億元逆回購到期，即今日淨投放１００億元，本周尚有７３００億元
逆回購及１０７０億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期。
人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。
人行上周一（１５日）進行了３９８０億元ＭＬＦ操作，較當日到期的總量超額投放
２１５５億元。（ｋｌ）
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