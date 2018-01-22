【人行放水】人行１１００億逆回購利率持平，淨投放２００億

《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行公布，今日進行的６００億元（人民幣．下同）７天

期逆回購中標利率為２﹒５％；４００億元１４天期逆回購中標利率２﹒６５％

；１００億元６３天期逆回購中標利率為２﹒９５％，全部與上次持平。

公開市場今日有９００億元逆回購到期，即今日淨投放２００億元，本周尚有７３００億元

逆回購及１０７０億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期。

人行上周一（１５日）進行了３９８０億元ＭＬＦ操作，較當日到期的總量超額投放

２１５５億元。（ｋｌ）

