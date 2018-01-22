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即市新聞

22/01/2018 09:37

【本港樓市】二手業主看好後市叫價硬，十大屋苑周末成交減約三成

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中原地產表示，十大屋苑於過去周末錄得１３宗成交，較上周
末１８宗減少約２８％。成交量雖減，但仍企穩於雙位數水平。
　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市況暢旺，發展商紛紛加快推盤步伐，近
日連環５個新盤開價及開放示範單位兼收票，令市場焦點匯聚於一手市場，加上二手市場業主看
好後市，叫價態度硬淨，議價幅度窄，筍盤絕跡，二手市場買家需時消化樓價升幅，隨著歲晚將
至，部分業主陸續擱置放售事宜，導致二手成交步伐減慢。
　　據美聯物業分行統計，周六日（１月２０日至２１日）１０大藍籌屋苑錄得約１３宗買賣成
交，已是連續７個周末維持雙位數水平，惟較上周末錄得約１９宗的高位，則回跌約３１﹒６％
。至於按１５大屋苑統計，本周末則錄得約１５宗買賣成交，按周跌約３４﹒８％。

＊美聯：十大屋苑成交連續七個周末維持雙位數＊

　　港島區方面，中原表示，過去周末太古城錄得１宗成交，較上周末減少１宗或５０％。新成
交為金楓閣低層Ｅ室，實用面積９２２平方呎，建築面積１０２９平方呎，成交價１５３２萬元
，折合平均實用呎價１６６１６元。屋苑本月累積暫錄２０宗成交，表現不俗。
　　周末康怡區睇樓氣氛十分暢旺，康怡花園錄得１宗成交，為Ａ座高層１５室，實用面積
６６８平方呎，建築面積８０８平方呎，３房兩廁間隔，原業主於１９９６年７月以４９５萬元
買入單位，多年來出租，最近開價１１２０萬元放售單位，放盤１星期，買賣雙方議價４口達成
協議，成交價１１００萬元，折合平均實用呎價１６４６７元。
　　買家為外區換樓客，睇樓兩個月，買入上址自住。原業主持貨２１年多，帳面獲利６０５萬
元，單位升值１﹒２倍。

＊過去周末將軍澳區共錄約１３宗成交＊　　

　　九龍區方面，中原表示，過去周末將軍澳區共錄約１３宗成交，當中新都城佔１宗，為１期
３座中高層Ｇ室，實用面積３６４平方呎，建築面積５１１平方呎，兩房間隔，成交價５９３萬
元，折合平均實用呎價１６２９１元。由於新都城盤源短缺，故成交量僅保持平穩。
　　新界區方面，中原表示，二手交投氣氛持續造好，沙田第一城過去周末錄得２宗成交，平均
實用呎價約１６７５１元。周末成交包括一宗頂層連天台戶成交，單位位於３座，實用面積
３２７平方呎，兩房間隔，成交價５４８萬元，平均實用呎價１６７５８元。（ｃｙ）

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