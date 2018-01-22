《日入而息》第一信用冼國林入稟高院控告康宏，港股連續四日破頂

《今天重點》﹡香港連續８年成全球樓價最難負擔城市，不吃不喝１９年才可置業；中原施

永青指供應不足令樓市不健康，惟供款比例仍不算高

﹡冼國林稱對第一信用（０８２１５）復牌有信心，冀與Ｗｅｂｂ質詢；控告

康證及康財屬「被逼」，與曹貴子無聯絡

﹡梁天琦認於旺角騷亂襲警，否認煽惑暴動及參與暴動罪；梁天琦承認於旺角

騷亂中以白色膠桶及木卡板襲擊警員



《即日市況》﹡港股連續四日破頂，升１３８點收３２３９３



《深滬股市》﹡滬綜指重上３５００收升０﹒３９％，創業板大升２％



《美元匯價》﹡歐元料繼續高位震盪，１﹒２４關有阻力；歐元最新報１﹒２２５７╱

６９，日圓最新報１１０﹒６８╱７１



《公司業績》﹡榮陽實業（０２０７８）２０１５年盈轉虧３﹒３７億元，不派息，收益減

３５％

﹡南京銀行去年淨利升１７％，撥備覆蓋率增５個百分點



《公司資訊》﹡中原銀行（０１２１６）擬發二級資本工具及境外優先股，涉資共２００億

元人民幣

﹡仁天科技（００８８５）控股股東景百孚向滬Ａ福建實達轉讓逾三成股權

﹡正美豐業（０８１３５）主要股東夏久美子出售２７﹒２３％股權予主席夏

秀峰

﹡民銀資本（０１１４１）認購內地企業８００萬美元優先票據

﹡昊天發展（００４７４）斥資逾１４億元購英國倫敦物業

﹡致浩達（０１７０７）今早停牌，待公布與董事會副主席相關內幕消息

﹡香港教育（０１０８２）中期持作買賣投資公平值虧轉盈４７３０萬元

﹡眾誠（０２３３７）斥１５２５萬元人民幣購吉林油氣究運輸商

﹡壹傳媒（００２８２）黃浩因匯款事宜影響，未就收購完成付款

﹡港大零售（０１２５５）折讓不足１％配股，淨籌７７８０萬作收購；港大

零售購德誠證券５１％股份，作價４０８０萬元

﹡奧瑪仕（００９５９）委任顧問拓區塊鏈業務，維持柬埔寨及瓦努阿圖貴賓

廳規模

﹡意科控股（００９４３）斥６﹒６２億元購馬來西亞一物業股權

﹡新城鎮（０１２７８）認購４０００萬美元大中華區投資基金

﹡滄海控股（０２０１７）ＰＰＰ項目獲金融機構資金支持，民企參與程度加

大

﹡萬達酒店（００１６９）澄清停牌涉非常重大出售，非收購

﹡嘉華國際（００１７３）落實７０億港元五年期循環貸款及定期貸款

﹡睿見教育（０６０６８）擬於大灣區設立寄宿制學校

﹡環宇物流（０６０８３）向執董及員工發１２００萬股獎勵股份

﹡歐舒丹（００９７３）九個月同店銷售增長１﹒４％，港澳升０﹒４％

﹡創建（０１６０９）出售４萬股股份予獨立投資者，已恢復公眾持股量

﹡美圖（０１３５７）發布區塊鏈白皮書，構建區塊鏈智能通行證

﹡中國玻璃（０３３００）獲國家開發銀行融資２６００萬美元

﹡億和（００８３８）附屬以１﹒４億元人民幣投得山東省地皮，生產辦公室

自動化設備

﹡匯盈（００８２１）鍾志成獲委任為主席，周冰融為副主席

﹡冼國林稱對第一信用（０８２１５）復牌有信心，冀與Ｗｅｂｂ質詢；控告

康證及康財屬「被逼」，與曹貴子無聯絡

﹡民眾金融科技（００２７９）委任叶燁為主席

﹡正恆國際（００１８５）投得鄭州市土地使用權，涉１１﹒５億元人民幣



《國企紅籌》﹡中糧包裝（００９０６）通過引入復星恆利等機構成為公司之股東

﹡金茂（００８１７）獲執董及管理層購入３１６０萬股股份

﹡華電國際（０１０７１）去年發電量微升０﹒９％

﹡中石化油服（０１０３３）周世良辭去副總經理等職務

﹡農業銀行（０１２８８）康義辭去副行長職務

﹡神華（０１０８８）上月商品煤產量升３％，煤炭銷售量升１８﹒７％

﹡中國金茂（００８１７）執董及管理層本月中起共同增持７１５９萬股



《神州民企》﹡中國油氣（００７０２）主席上周五遭斬倉

﹡雅居樂（０３３８３）斥９﹒２億元人民幣購江蘇徐州兩幅商住地

﹡匯源（０１８８６）擬發１０億元可換股債，作債項再融資

﹡中創環球（０１６７８）擬收購海洋捕撈產品生產商



《中國要聞》﹡發改委支持「互聯網＋」項目，科網板塊多股漲停

﹡國家食藥監總局點名批評伊利、蒙牛旗下乳製品公司

﹡發改委支持５６個「互聯網＋」、數字經濟等項目；發改委表示摸底排查企

業債風險，完善本息兌付聯動機制；去年全社會用電量增６﹒６％發電增

６﹒５％；全力做好８工作，加快建租購並舉住房制度等；支持大型發電企

業對煤炭企業實施重組

﹡新華社三問「直播答題」，質疑獎金、參與人數真實性

﹡山西表示２０２０年底前年產６０萬噸以下煤礦全部退出

﹡鋼煤去產能國資處置損失財務處理方法確定

﹡五「國家隊」基金連兩季大幅減倉，平均倉位僅２０％

﹡公募基金上季賺約１３００億元，環比跌３６％

﹡樂視債務小組澄清關聯方僅需償還樂視網６０億元

﹡人行１１００億逆回購利率持平，淨投放２００億

﹡浦發行成都分行違規放貸，中銀監開４﹒６億元罰單

﹡廣發證券表示浦發行案或引發市場重估銀行壞帳風險

﹡海航系Ａ股集體大跌，海越股份、海航基礎跌停

﹡上海一養老機構涉嫌非法吸收公眾存款被查處

﹡上海上周一手樓成交結束反彈，供應創２８個月新高

﹡上海地產集團發布國企租賃住房品牌，供應２萬套房源

﹡江蘇去年土地供應總量逾６１萬畝，存量再開發逾半

﹡長江經濟帶世界級產業群指南或年內發布

﹡南京今年租賃房供地將佔住房供地逾３０％；南京擬今年關停化工企業

４０家、整治鑄造企業４２家

﹡首單國內企業「一帶一路」建設公司債發行

﹡中保監表示去年險企利潤增３０％，收益率５﹒７７％；去年保監系統共罰

款１﹒５億元，按年增５６％

﹡格力電器簽訂全美最大光伏空調項目

﹡李揚稱存款準備金制度亟待「回歸正常」

﹡報道指中國將改善上市公司退市制度



《寶島快訊》﹡台股七連升，收升０﹒７％，續創近２８年高



《其他消息》﹡屋宇署批出２０份建築圖則，獲准動工項目涉６４４伙

﹡袁海文稱尊重馮檢基決定，促請民主動力２４日前開會

﹡馮檢基棄做姚松炎後備：若姚被ＤＱ應由袁海文頂上

﹡工務小組未完成審議基本工程儲備基金涉逾百億之撥款

﹡梁天琦認於旺角騷亂襲警，否認煽惑暴動及參與暴動罪；梁天琦承認於旺角

騷亂中以白色膠桶及木卡板襲擊警員

﹡陳永棋料自己將退任港區政協，指看好陳馮富珍

﹡田北辰稱鄭若驊若違法需下台，惟現時疑點利益歸被告

﹡郭榮鏗與張建宗會面，反映對鄭若驊拒到立會感遺憾

﹡陳淑莊稱鄭若驊早知物業有僭建，唧牙膏式交代難接受

﹡政府指成功獲青年宿舍者需放棄申請公屋免資源重疊現不公

﹡涂謹申要求特首指令鄭若驊盡快到立法會解釋事件

﹡郭榮鏗批鄭若驊避上立會；許智峯指醜婦終需見家翁

﹡未來５年將有十萬公屋單位落成；陳帆對輪候時間達４﹒６年感羞愧

﹡二手業主看好後市叫價硬，十大屋苑周末成交減約三成

﹡利嘉閣推出新搵樓平台，料數碼轉型後盈利增逾四成

﹡深股通額度全日用１２﹒４億元；滬股通額度全日用１１﹒５億元

﹡經濟通首辦Ｆｉｎｔｅｃｈ大獎，頒授逾４０個獎項

﹡利嘉閣冀增７００員及６０分行，新盤市佔率增至２５％

﹡施永青稱供應不足令樓市不健康，惟供款比例仍不算高

﹡證監會禁止陳威能重投業界六個月

﹡恆指公司推出恆生港股通質量成長低波動指數

（ｚｚ）

