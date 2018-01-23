《日出而作》永利澳門績佳，美參眾院通過臨時撥款，美三股指破頂



《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２６２１４．６０ 升 １４２．８８點╱０．５５％

標普５００ ２８３２．９７ 升 ２２．６７點╱０．８１％

納斯達克 ７４０８．０３ 升 ７１．６５點╱０．９８％

倫敦富時１００ ７７１５．４４ 跌 １５．３５點╱０．２０％

法蘭克福ＤＡＸ １３４６３．６９ 升 ２９．２４點╱０．２２％

巴黎ＣＡＣ４０ ５５４１．９９ 升 １５．４８點╱０．２８％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．９８，歐元兌美元１．２２５８



《最新資訊》﹡Ｎｅｔｆｌｉｘ市值破千億美元，上季新增用戶勝預期

﹡ＩＭＦ升今明兩年全球經濟增長預測，因稅改刺激投資

﹡特朗普宣布對進口太陽能板徵收３０％關稅

﹡私樓１１個月動工量，１﹒９萬伙十七年高

﹡沙特撐延長減產油價上漲，金價靠穩

﹡美政府結束停擺刺激美股創新高，美債收益率升

﹡歐洲央行會議前歐元走強，美元指數續疲弱

﹡陳茂波：港擬推政策ｐａｃｋａｇｅ，吸科研機構

﹡陳茂波：逾１０家新經濟股湧港上市，主動出擊引同股不同權

﹡大眾金融（００６２６）年度賺５億元增２４％，不派息

﹡天韻國際（０６８３６）擬發行可換股債，淨籌３０００萬元擴充業務

﹡永利澳門（０１１２８）季度盈利１﹒７９億美元升２﹒８倍，勝預期

﹡北韓藝術代表團遇首爾示威者抗議

﹡美國國會通過臨時撥款法案，聯邦政府將結束停擺



《國企紅籌》﹡北水連續三日破６０億，流入內銀騰訊（００７００）港交所沽吉利

﹡新華保險（０１３３６）為港股通（滬）十大成交活躍股榜首

﹡貴州茅台（６００５１９）為滬股通十大成交活躍股榜首

﹡瑞銀續予新地（０００１６）買入，富瑞升騰訊（００７００）目標至

５２５元



《神州民企》﹡世房（００８１３）擬發美元優先票據，債務再融資及一般企業用途

﹡碧桂園（０２００７）宏安地產（０１２４３）馬鞍山項目，批建５００伙



《中國要聞》﹡海航集團：財務狀況良好，與境內外金融機構合作正常

