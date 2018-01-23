【史上新高】港股強勢高開連番破頂，午收３２７７５漲３８２點

《經濟通通訊社２３日專訊》市場憧憬美國聯邦政府即將結束停止運作，美股三大指數再度

破頂，道指升１４２點報２６２１４點。港股今早跟隨外圍高開２１２點，報３２６０６再創新

高。在中資金融股及賭股發力下，港股維持升勢，一度漲４２９點高見３２８２２點再創史上高

位，最終半日收報３２７７５點，升３８２點或１﹒１８％。

主板成交１０６４﹒７億，較昨日（２２日）半日成交多１１﹒８％。

Ａ股表現向好，國指半日升２１５點或１﹒６３％，報１３２７２。滬指漲２２點或

０﹒６３％報３５２３點。



＊騰訊港交所再破頂，賭股業績利好受捧＊



重磅股繼續造好支撐大市，騰訊（００７００）近日獲多間大行連番唱好，今再獲富瑞予目

標價由４４５元升至５２５元，維持「買入」評級，騰訊破頂高見４６９元，半日收報４６８元

，升１﹒７４％；港交所（００３８８）亦破頂，高見３０６元，半日升１﹒１３％報

３０４﹒４元；友邦保險（０１２９９）升１﹒２８％，報６７﹒０５元。

吉利汽車（００１７５）獲主席李書福於上周五（１９日）增持１８８３萬股，持股量增至

４６﹒１８％，今早裂口高開，一度高見２６﹒９５元，半日升８﹒９１％，收報２６﹒９元，

暫為表現最佳藍籌。

賭股繼續獲追捧，永利澳門（０１１２８）公布去年第四季純利違１﹒７９億美元，按年增

２﹒８５倍勝市場預期，帶動股價半日曾上３０元創逾三年新高，最終半日收報２８﹒８元，升

４﹒３５％。金沙（０１９２８）升１﹒６７％，報４８﹒７元；銀娛（０００２７）亦升

１﹒８９％，半日收報６７﹒２元。

舜宇（０２３８２）為半日表現最差蘆籌，跌１﹒５８％，報１１１﹒８元。

部分內房股見回吐，碧桂園（０２００７）跌１﹒４％，報１６﹒９元，為表現第二差藍籌

；華潤置地（０１１０９）跌１﹒１６％，報２９﹒７５元。



＊內銀股全線造好，中資券商股回軟＊



滬深銀行股表現回勇，帶動內銀股Ｈ股造好，建設銀行（００９３９）升３﹒０９％，報８

﹒６６元；招商銀行（０３９６８）升３﹒８１％，報３８﹒１５元；中國銀行（０３９８８）

升２﹒９５％，報４﹒５３元；工商銀行（０１３９８）半日升１﹒９７％，報７﹒２３元。

大和資本亦發報告指，看好內險及本港保險股，選出十隻為亞洲區首旗金融股，上榜港股除

友邦及建行外，上榜的新華保險（０１３３６）跌０﹒８１％，報５３﹒０５元；太保

（０２６０１）升２﹒６８％，報４２﹒０５元；中信証券（０６０３０）升０﹒２４％，報

２０﹒６元。

部分內險股亦造好，中國太平（００９６６）半日收報３５﹒２５元升２﹒１７％；平保（

０２３１８）升１﹒３％，報９７﹒４元；中國太保（０２６０１）報４２﹒０５元升

２﹒６８％；國壽（０２６２８）半日收２６﹒３元升１﹒５４％。

中資券商股連日走強後今回軟，ＨＴＳＣ（０６８８６）跌１﹒２８％，報１８﹒４６元；

國泰君安（０１７８８）跌１﹒８５％，報３﹒１８元；第一上海（００２２７）跌

１﹒７５％，報１﹒１２元；廣發証券（０１７７６）升０﹒５７％，報１７﹒４８元。

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