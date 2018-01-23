《盤後部署》中資金融股及騰訊續炒作，港股短期內仍試高位

《經濟通通訊社２３日專訊》美股三大指數再度破頂，道指升１４２點報２６２１４點。港

股今早高開２１２點後，在中資金融股、騰訊（００７００）等大價藍籌股造好刺激下，升幅再

度擴大，最終港股收報３２９３０點，升５３７點或１﹒６６％，以全日最高位收市，連續第五

日創新高。主板成交１９７９﹒７９億元，較昨日增加約１７％。

國指升２８５點或２﹒１６％，報１３４９０點。滬指報４５點或１﹒２９％，報３５４６

點。



＊騰訊勢將成為業績憧憬對象＊



港股呈牛市格局，今日更高見３２９３０點歷史新高，加上在中資金融股等持續熱炒下，為

港股在短期內添加上升動力，預料大市暫在十天線（３１８５３點）為下行支持位，暫上望

３３１００點。

中國保監會公布，去年保險公司利潤２５６７億元人幣，按年增長２９﹒７２％。近期股價

勢頭強勁的平保（０２３１８），可望借行業數據佳股價再漲，加上在北水熱捧所帶動下，晉身

「紅底股」指日可待。

另一隻藍籌重磅騰訊，距離２０１７年年度業績，尚餘約兩個月之多，預料勢將成為市場憧

憬對象，相信於短期內在北水力捧，並獲授予基金第三方銷售牌照後，從而提高銷售業務收益，

繼而刺激股價穩步向上。該股今日以上市新高４７４﹒６元收市，全日急升１４﹒６元或

３﹒１７％，步步逼近５００元大關。



＊農曆新年前賭股有炒作空間＊



農曆新年假期將至，濠賭股繼續造好，永利澳門（０１１２８）率先公布季績結果。大和表

示，由於澳門整體澳門博彩收入按季增長８％及按年升２０％，故預料澳門博彩營運商由本周開

始公布２０１７年第四季盈利，故對該行業前景看法正面。另外，珠澳大橋通車孰緩孰急，將影

響賭股表現，最新內地官媒引述消息指，珠澳大橋最快今年５月可通車，若然官方公布更多具體

消息，可望為澳門賭業增加訪客流動，帶旺中場、貴賓廳及角子機收入，從而為澳門賭業增添向

上動力。（ｇｖ）

