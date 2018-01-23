《經濟通通訊社２３日專訊》南韓金融監管機構表示，南韓將從１月３０日起在加密貨幣交
易中禁止使用匿名銀行帳戶。
消息令比特幣下跌一成，跌穿１﹒１萬美元。根據ＣｏｉｎＤｅｓｋ﹒ｃｏｍ平台，比特幣
現升０﹒９％，報１０８７２﹒６２美元。
南韓金融服務委員會（ＦＳＣ）副主席Ｋｉｍ Ｙｏｎｇ－ｂｅｏｍ表示，本地加密貨幣交
易商將不准向虛擬貨幣交易錢包存款，除非他們的銀行帳戶名稱與加密貨幣交易所的帳戶名稱一
致。（ｍｎ）
23/01/2018 12:03
【代幣狂熱】南韓禁止加密貨幣交易商使用匿名銀行賬戶
《經濟通通訊社２３日專訊》南韓金融監管機構表示，南韓將從１月３０日起在加密貨幣交
易中禁止使用匿名銀行帳戶。
消息令比特幣下跌一成，跌穿１﹒１萬美元。根據ＣｏｉｎＤｅｓｋ﹒ｃｏｍ平台，比特幣
現升０﹒９％，報１０８７２﹒６２美元。
南韓金融服務委員會（ＦＳＣ）副主席Ｋｉｍ Ｙｏｎｇ－ｂｅｏｍ表示，本地加密貨幣交
易商將不准向虛擬貨幣交易錢包存款，除非他們的銀行帳戶名稱與加密貨幣交易所的帳戶名稱一
致。（ｍｎ）
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