《異動股》內銀股普遍上揚，建行（００９３９）急漲３％再破頂

《經濟通通訊社２３日專訊》建設銀行（００９３９）急漲２﹒９８％，最新報８﹒６５元

，盤中見８﹒６８元再破頂，主動買盤６６％；成交約３﹒３２億股，涉資２８﹒１３億元。按

現價計，該股月內累漲約２０％。

Ａ股（滬：６０１９３９）現價９﹒５６元人民幣，上升０﹒５元人民幣，或上升５﹒５２

％，成交１５﹒９０億元人民幣，涉及１﹒６８億股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價３４﹒７３％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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錦州銀行（００４１６） ７﹒５１元 下跌０﹒２７％

中信銀行（００９９８） ６﹒２７元 上升２﹒２８％

中原銀行（０１２１６） ２﹒４１元 下跌２﹒８２％

農業銀行（０１２８８） ４﹒５４元 上升２﹒７１％

工商銀行（０１３９８） ７﹒２７元 上升２﹒５４％



廣州農商（０１５５１） ６﹒４６元 下跌０﹒６２％

天津銀行（０１５７８） ５﹒６６元 無升跌

郵儲銀行（０１６５８） ４﹒８２元 上升０﹒８４％

重慶銀行（０１９６３） ７﹒１５元 上升１﹒７１％

民生銀行（０１９８８） ８﹒５５元 上升１﹒９１％



浙商銀行（０２０１６） ４﹒４９元 下跌０﹒６６％

盛京銀行（０２０６６） ６﹒６９元 下跌０﹒１５％

交通銀行（０３３２８） ６﹒５６元 上升１﹒５５％

重慶農商（０３６１８） ６﹒７４元 上升３﹒５３％

徽商銀行（０３６９８） ４﹒３３元 上升１﹒６４％



青島銀行（０３８６６） ６﹒６７元 下跌２﹒６３％

招商銀行（０３９６８） ３７﹒８０元 上升２﹒８６％

中國銀行（０３９８８） ４﹒５２元 上升２﹒７３％

九台農商（０６１２２） ４﹒８４元 無升跌

哈爾濱行（０６１３８） ２﹒６６元 上升１﹒９２％



鄭州銀行（０６１９６） ４﹒６１元 下跌１﹒２８％

光大銀行（０６８１８） ４﹒３７元 上升１﹒６３％

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（ｇｖ）

