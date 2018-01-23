《經濟通通訊社２３日專訊》嘉華國際（００１７３）總經理（香港地產）溫偉明於利嘉閣
周年酒會前表示，今年上半年樓市繼續暢旺，市場資金充裕，銀行亦推出定息按揭等吸引買家入
市，不過，預料樓市升幅將會較去年放緩。
他又提到，集團今年主力為推白石角項目，涉及約１１００伙開放式至四房單位，將會以貨
如輪轉策略推出。（ｋｙ）
23/01/2018 19:10
【本港樓市】嘉華國際：料今年樓市升幅放緩，重點推白石角項目
《經濟通通訊社２３日專訊》嘉華國際（００１７３）總經理（香港地產）溫偉明於利嘉閣
周年酒會前表示，今年上半年樓市繼續暢旺，市場資金充裕，銀行亦推出定息按揭等吸引買家入
市，不過，預料樓市升幅將會較去年放緩。
他又提到，集團今年主力為推白石角項目，涉及約１１００伙開放式至四房單位，將會以貨
如輪轉策略推出。（ｋｙ）
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