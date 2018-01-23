《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２３日上海專電》上海市長應勇在市十五屆人大一次會議上
作政府工作報告表示，今年將探索國資監管機構、國資運營平台和國有企業聯動改革，推動開放
性市場化重組，完善職業經理人制度，推動國有企業做強主業、做實創新、做響品牌、不斷增強
核心競爭力。
報告並表示，支持民營經濟發展，清理廢除阻礙統一市場和公平競爭的規定和做法。深化商
事制度改革。深入實施社會信用條例，大力推動信用信息在全社會廣泛應用。
23/01/2018 10:30
【駐滬專電】應勇：探索國資監管機構、運營平台和國企聯動改革
《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２３日上海專電》上海市長應勇在市十五屆人大一次會議上
作政府工作報告表示，今年將探索國資監管機構、國資運營平台和國有企業聯動改革，推動開放
性市場化重組，完善職業經理人制度，推動國有企業做強主業、做實創新、做響品牌、不斷增強
核心競爭力。
報告並表示，支持民營經濟發展，清理廢除阻礙統一市場和公平競爭的規定和做法。深化商
事制度改革。深入實施社會信用條例，大力推動信用信息在全社會廣泛應用。
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