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23/01/2018 10:51

【駐滬專電】應勇：實施智能上海行動，建大數據綜合試驗區

　　《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２３日上海專電》上海市長應勇作政府工作報告表示，上海
今年將搶抓新一代人工智能發展的重大機遇，實施智能上海行動，在生產經營、健康管理、食品
安全等領域推進一批應用示範項目。
　　應用並表示，今年將落實大數據戰略，建設大數據綜合試驗區，開展公共信息資源開放試點
。推進綜合為老服務、體育公共信息等惠民信息平台建設。布局城域物聯專網，實現千兆寬帶市
域全覆蓋。

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