《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２３日上海專電》上海市長應勇作政府工作報告表示，推進
產業園區提質增效，加快存量土地二次開發，淘汰落後產能１０００項左右。
應勇在報告中提出，大力發展共享經濟、智能製造等新模式、新業態、新產業，推進華大半
導體、華為無線通訊、蔚來電動汽車、海爾智谷等重大產業項目，加快培育新能源與智能網聯汽
車、新一代信息技術、智能製造裝備、生物醫藥與高端醫療器械等世界級先進製造業集群。
23/01/2018 10:53
【駐滬專電】上海今年將淘汰落後產能１０００項左右
《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２３日上海專電》上海市長應勇作政府工作報告表示，推進
產業園區提質增效，加快存量土地二次開發，淘汰落後產能１０００項左右。
應勇在報告中提出，大力發展共享經濟、智能製造等新模式、新業態、新產業，推進華大半
導體、華為無線通訊、蔚來電動汽車、海爾智谷等重大產業項目，加快培育新能源與智能網聯汽
車、新一代信息技術、智能製造裝備、生物醫藥與高端醫療器械等世界級先進製造業集群。
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