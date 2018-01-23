《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２３日上海專電》上海市長應勇作政府工作報告表示，今年
上海將深化碳排放交易試點，建設全國性碳排放交易市場。擴大海綿城市建設試點。嚴守建設用
地底線，健全土地全生命周期管理，低效建設用地減量７平方公里。
23/01/2018 11:35
【駐滬專電】上海今年將建全國性碳排放交易市場
《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２３日上海專電》上海市長應勇作政府工作報告表示，今年
上海將深化碳排放交易試點，建設全國性碳排放交易市場。擴大海綿城市建設試點。嚴守建設用
地底線，健全土地全生命周期管理，低效建設用地減量７平方公里。
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