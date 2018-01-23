  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/01/2018 12:45

《午市前瞻》美股造好及北水流入利好，港股上望３２９００點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》市場憧憬美國聯邦政府即將結束停止運作，美股三大指數再度
破頂，道指升１４２點報２６２１４點。港股今早跟隨外圍高開２１２點，報３２６０６再創新
高。在中資金融股及賭股發力下，港股維持升勢，一度漲４２９點高見３２８２２點再創史上高
位，最終半日收報３２７７５點，升３８２點或１﹒１８％。　
　　主板成交１０６４﹒７億，較昨日（２２日）半日成交多１１﹒８％。
　　Ａ股表現向好，國指半日升２１５點或１﹒６３％，報１３２７２。滬指漲２２點或
０﹒６３％報３５２３點。

＊騰訊港交所再破頂，賭股業績利好受捧＊

　　重磅股繼續造好支撐大市，騰訊（００７００）近日獲多間大行連番唱好，今再獲富瑞予目
標價由４４５元升至５２５元，維持「買入」評級，騰訊破頂高見４６９元，半日收報４６８元
，升１﹒７４％；港交所（００３８８）亦破頂，高見３０６元，半日升１﹒１３％報
３０４﹒４元；友邦保險（０１２９９）升１﹒２８％，報６７﹒０５元。
　　吉利汽車（００１７５）獲主席李書福於上周五（１９日）增持１８８３萬股，持股量增至
４６﹒１８％，今早裂口高開，一度高見２６﹒９５元，半日升８﹒９１％，收報２６﹒９元，
暫為表現最佳藍籌。
　　賭股繼續獲追捧，永利澳門（０１１２８）公布去年第四季純利違１﹒７９億美元，按年增
２﹒８５倍勝市場預期，帶動股價半日曾上３０元創逾三年新高，最終半日收報２８﹒８元，升
４﹒３５％。金沙（０１９２８）升１﹒６７％，報４８﹒７元；銀娛（０００２７）亦升
１﹒８９％，半日收報６７﹒２元。
　　舜宇（０２３８２）為半日表現最差蘆籌，跌１﹒５８％，報１１１﹒８元。
　　部分內房股見回吐，碧桂園（０２００７）跌１﹒４％，報１６﹒９元，為表現第二差藍籌
；華潤置地（０１１０９）跌１﹒１６％，報２９﹒７５元。

＊內銀股全線造好，中資券商股回軟＊

　　滬深銀行股表現回勇，帶動內銀股Ｈ股造好，建設銀行（００９３９）升３﹒０９％，報８
﹒６６元；招商銀行（０３９６８）升３﹒８１％，報３８﹒１５元；中國銀行（０３９８８）
升２﹒９５％，報４﹒５３元；工商銀行（０１３９８）半日升１﹒９７％，報７﹒２３元。
　　大和資本亦發報告指，看好內險及本港保險股，選出十隻為亞洲區首旗金融股，上榜港股除
友邦及建行外，上榜的新華保險（０１３３６）跌０﹒８１％，報５３﹒０５元；太保
（０２６０１）升２﹒６８％，報４２﹒０５元；中信証券（０６０３０）升０﹒２４％，報
２０﹒６元。
　　部分內險股亦造好，中國太平（００９６６）半日收報３５﹒２５元升２﹒１７％；平保（
０２３１８）升１﹒３％，報９７﹒４元；中國太保（０２６０１）報４２﹒０５元升
２﹒６８％；國壽（０２６２８）半日收２６﹒３元升１﹒５４％。
　　中資券商股連日走強後今回軟，ＨＴＳＣ（０６８８６）跌１﹒２８％，報１８﹒４６元；
國泰君安（０１７８８）跌１﹒８５％，報３﹒１８元；第一上海（００２２７）跌
１﹒７５％，報１﹒１２元；廣發証券（０１７７６）升０﹒５７％，報１７﹒４８元。

＊岑智勇：銀娛炒業績目標７２元＊

　　南華金融集團資料研究部高級策略師岑智勇對《經濟通通訊社》表示，港股今早受美股創新
高及北水流入支持下再創新高，近日港股表現強勢，昨日（２２日）早段雖曾倒跌二百多點，但
亦即日修復失地，形容現時應「摸著石頭過河」，大市主要沿保歷加通道頂部走，暫上望
３２９００點，雖然不排除出現調整，但主要仍緩穩向上。
　　個別板塊方面，賭股近日造好，永利澳門去年第四季純利急增勝市場預期，岑智勇認為賭收
表現向好，雖然偶有未如預期的情況，但市況仍然樂觀。若炒賭股業績，岑智勇看好銀娛，銀娛
６月止盈利達４６億，按年增逾八成，他料銀娛去年下半年業績表現亦造好。惟他提醒投資者賭
股受續牌風險所影響，但他料華人持牌的賭場獲續牌機會較大。岑智勇建議銀娛上望７２元，止
蝕位６６元。（ｇｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪23/01/2018
【金融科技】俊盟:冀未來兩年電子支付業務增至20萬個零售點
國際動態23/01/2018
亞馬遜無人超市 沒收銀帳戶扣款
生財有道22/01/2018
【H股全流通】落實後料增加成交 利好港交所
興證快訊22/01/2018
港股創歷史新高
國際動態22/01/2018
美兩黨談判變攻訐 華府陷停擺
生財有道19/01/2018
【智愛當炒股－平保】A場追落後兼分拆概念 目標130元無難度
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
我是紅底又如何？ 144
我家私房菜 ． 韋太
【養血補身】薑汁紅棗糕 4
足球俱樂部 ． 主教練
高價搶山齊士 摩連奴背後有何盤算
我要退休 ． 羅國森、曾智華
冇樓你咪望退休？！ 3
論盡中港台 ． 岑逸飛
姚松炎事件考驗港府政治智慧 19
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【最新乳癌消息】每星期2片午餐肉 乳癌風險增21%！ 2
What's On
【救腦三小時】5步簡單測試「腦中風」！必須了解的緊急應對措施 2
第一桶金 ． 方元
目標價竟低過現價，怎信大行報告？ 1
國金與投資 ． 曾廣標
環球股市失了理性？
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
股市高‧危？ 新文章
中環人 ． 溫天納
中環出現兌換人民幣潮？
知‧解醫學 ． 姜素婷
【去藥房配藥】社區藥劑師曾經「救我一命」 3
娛樂情報
前度爆料 陳嘉倩疑似甘願做「小三」 粉絲心痛︰無帶眼識人 2
女子愛財 ． 唐德玲
新股開始癲癲哋！
形象UP！ ． 藍婷
【職場型男】衣櫥中必備的單品！買對了終身有幫助 3
走肉廚房 ． Cathy Lee
【益胃健脾】香芋爆豆角福袋砂鍋 3
食療新意思 ． 陳沛思
【中醫治抑鬱】泡杯甘麥大棗炒米茶，疏肝安神 2
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【情緒篇】發脾氣的藝術，就是從中了解自我 2
抵玩自助遊
$3,800 快閃清邁4日 與大象共舞 嘆法式finedining
香港街頭美食
【看師傅即席表演】冬日至愛鐵板燒！歎盡龍蝦、A5熊本和牛＋必試紙湯包
玩樂好去處
【AIA歐陸嘉年華2017】編輯精選10大「必玩」機動遊戲＋攤位「贏公仔」攻略 2
暢所欲妍 ． 屈穎妍
我是紅底又如何？ 144
論盡中港台 ． 岑逸飛
「一言九鼎」成為港人的緊箍咒 156
政是有心 ． 余君雋
一地兩檢依據不引基本法 北京釜底抽薪無招勝有招 143
第一桶金 ． 方元
「我的懶人組合」去年賺20%！2018年10隻買入名單
樓市點評 ． 汪敦敬
2018年我對樓市的十大忠告 14
玄來更精彩 ． 黃美雲
【2018生肖運程】狗年到，這些生肖要注意 1
創業兵團
80後窮小子揣1萬元闖韓 變出逾億王國
辦公室政治 ． 潘少權
【誰是辦公室潛力股？】老細揀人心得：心態重要過能力 2
我家私房菜 ． 韋太
【養血補身】薑汁紅棗糕 4
星座命理
必睇！2018星座運程大全！ 1
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
我們應該向日本企業學些甚麼？ 1
打工秘笈
【禍從口出】說了這幾句話，你很難繼續在公司待下去… 5
我做Marketing ． Michael & Derek
【做marketing甚艱難】印刷出錯？唯有捱夜黐貼紙…… 3
鬆一鬆 ． 通通
【智商測試】4個「看起來簡單到爆」，但大家卻「完全解不出來的」超殺腦細胞謎題 2
足球俱樂部 ． 主教練
高價搶山齊士 摩連奴背後有何盤算
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休後全職炒股？！ 1
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
頭髮開始稀疏？4種飲食防止脫髮 3
抵玩自助遊
$8750 去挪威7日 登上三大聖岩 2
廣告背後 ． 袁靜
【人不可貌相】好人衰人有樣睇？惡形惡相≠心地善良？ 6
產品簡介

【得獎名單】【etnet New Year Bonus賞你】AIA友邦歐陸嘉年華2017/2018

【DIVA Channel】賞睇《死無對證》

【etnet Bonus賞你】 The ONE‧Pochacco丁財兩汪利是封

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊