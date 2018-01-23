《午市前瞻》美股造好及北水流入利好，港股上望３２９００點

《經濟通通訊社２３日專訊》市場憧憬美國聯邦政府即將結束停止運作，美股三大指數再度

破頂，道指升１４２點報２６２１４點。港股今早跟隨外圍高開２１２點，報３２６０６再創新

高。在中資金融股及賭股發力下，港股維持升勢，一度漲４２９點高見３２８２２點再創史上高

位，最終半日收報３２７７５點，升３８２點或１﹒１８％。

主板成交１０６４﹒７億，較昨日（２２日）半日成交多１１﹒８％。

Ａ股表現向好，國指半日升２１５點或１﹒６３％，報１３２７２。滬指漲２２點或

０﹒６３％報３５２３點。



＊騰訊港交所再破頂，賭股業績利好受捧＊



重磅股繼續造好支撐大市，騰訊（００７００）近日獲多間大行連番唱好，今再獲富瑞予目

標價由４４５元升至５２５元，維持「買入」評級，騰訊破頂高見４６９元，半日收報４６８元

，升１﹒７４％；港交所（００３８８）亦破頂，高見３０６元，半日升１﹒１３％報

３０４﹒４元；友邦保險（０１２９９）升１﹒２８％，報６７﹒０５元。

吉利汽車（００１７５）獲主席李書福於上周五（１９日）增持１８８３萬股，持股量增至

４６﹒１８％，今早裂口高開，一度高見２６﹒９５元，半日升８﹒９１％，收報２６﹒９元，

暫為表現最佳藍籌。

賭股繼續獲追捧，永利澳門（０１１２８）公布去年第四季純利違１﹒７９億美元，按年增

２﹒８５倍勝市場預期，帶動股價半日曾上３０元創逾三年新高，最終半日收報２８﹒８元，升

４﹒３５％。金沙（０１９２８）升１﹒６７％，報４８﹒７元；銀娛（０００２７）亦升

１﹒８９％，半日收報６７﹒２元。

舜宇（０２３８２）為半日表現最差蘆籌，跌１﹒５８％，報１１１﹒８元。

部分內房股見回吐，碧桂園（０２００７）跌１﹒４％，報１６﹒９元，為表現第二差藍籌

；華潤置地（０１１０９）跌１﹒１６％，報２９﹒７５元。



＊內銀股全線造好，中資券商股回軟＊



滬深銀行股表現回勇，帶動內銀股Ｈ股造好，建設銀行（００９３９）升３﹒０９％，報８

﹒６６元；招商銀行（０３９６８）升３﹒８１％，報３８﹒１５元；中國銀行（０３９８８）

升２﹒９５％，報４﹒５３元；工商銀行（０１３９８）半日升１﹒９７％，報７﹒２３元。

大和資本亦發報告指，看好內險及本港保險股，選出十隻為亞洲區首旗金融股，上榜港股除

友邦及建行外，上榜的新華保險（０１３３６）跌０﹒８１％，報５３﹒０５元；太保

（０２６０１）升２﹒６８％，報４２﹒０５元；中信証券（０６０３０）升０﹒２４％，報

２０﹒６元。

部分內險股亦造好，中國太平（００９６６）半日收報３５﹒２５元升２﹒１７％；平保（

０２３１８）升１﹒３％，報９７﹒４元；中國太保（０２６０１）報４２﹒０５元升

２﹒６８％；國壽（０２６２８）半日收２６﹒３元升１﹒５４％。

中資券商股連日走強後今回軟，ＨＴＳＣ（０６８８６）跌１﹒２８％，報１８﹒４６元；

國泰君安（０１７８８）跌１﹒８５％，報３﹒１８元；第一上海（００２２７）跌

１﹒７５％，報１﹒１２元；廣發証券（０１７７６）升０﹒５７％，報１７﹒４８元。



＊岑智勇：銀娛炒業績目標７２元＊



南華金融集團資料研究部高級策略師岑智勇對《經濟通通訊社》表示，港股今早受美股創新

高及北水流入支持下再創新高，近日港股表現強勢，昨日（２２日）早段雖曾倒跌二百多點，但

亦即日修復失地，形容現時應「摸著石頭過河」，大市主要沿保歷加通道頂部走，暫上望

３２９００點，雖然不排除出現調整，但主要仍緩穩向上。

個別板塊方面，賭股近日造好，永利澳門去年第四季純利急增勝市場預期，岑智勇認為賭收

表現向好，雖然偶有未如預期的情況，但市況仍然樂觀。若炒賭股業績，岑智勇看好銀娛，銀娛

６月止盈利達４６億，按年增逾八成，他料銀娛去年下半年業績表現亦造好。惟他提醒投資者賭

股受續牌風險所影響，但他料華人持牌的賭場獲續牌機會較大。岑智勇建議銀娛上望７２元，止

蝕位６６元。（ｇｌ）

