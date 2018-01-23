《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２３日上海專電》上海市長應勇作政府工作報告表示，今年
將建立更加開放透明的文化市場准入管理模式，完善「補貸投保」聯動機制，推動新設一批綜合
性產業服務機構，促進文化市場主體發展壯大，加快建設具有國際影響力的文化創意產業中心城
市。
報告指，上海今年將全面實施文化創意產業創新發展「５０條」，落實影視、出版、動漫遊
戲等產業發展扶持政策，啟動實施網絡文化提升計劃，加快建設演藝、藝術品等產業聚集區和文
化裝備產業基地。
23/01/2018 11:46
【駐滬專電】上海擬升級文化市場准入管理，扶持影視動漫遊戲
《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧２３日上海專電》上海市長應勇作政府工作報告表示，今年
將建立更加開放透明的文化市場准入管理模式，完善「補貸投保」聯動機制，推動新設一批綜合
性產業服務機構，促進文化市場主體發展壯大，加快建設具有國際影響力的文化創意產業中心城
市。
報告指，上海今年將全面實施文化創意產業創新發展「５０條」，落實影視、出版、動漫遊
戲等產業發展扶持政策，啟動實施網絡文化提升計劃，加快建設演藝、藝術品等產業聚集區和文
化裝備產業基地。
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