《經濟通通訊社２３日專訊》綠科科技（００１９５）發盈警，預料截至去年１２月底止年
度淨溢利明顯下跌，主要由於公司在２０１６年錄得一項顯著的減值虧損撥回，該撥回總額為
１﹒７億元，為公司持有的雷尼森地下礦之物業、機器及設備以及勘探及評估設備。不過，根據
管理層從估值師獲得的初步估值，去年度將不會錄得此顯著的減值虧損撥回。（ｃｈ）
23/01/2018 16:48
【企業盈警】綠科科技（１９５）料去年度淨溢利明顯下跌
《經濟通通訊社２３日專訊》綠科科技（００１９５）發盈警，預料截至去年１２月底止年
度淨溢利明顯下跌，主要由於公司在２０１６年錄得一項顯著的減值虧損撥回，該撥回總額為
１﹒７億元，為公司持有的雷尼森地下礦之物業、機器及設備以及勘探及評估設備。不過，根據
管理層從估值師獲得的初步估值，去年度將不會錄得此顯著的減值虧損撥回。（ｃｈ）
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