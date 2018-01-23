【企業盈警】綠科科技（１９５）料去年度淨溢利明顯下跌

《經濟通通訊社２３日專訊》綠科科技（００１９５）發盈警，預料截至去年１２月底止年

度淨溢利明顯下跌，主要由於公司在２０１６年錄得一項顯著的減值虧損撥回，該撥回總額為

１﹒７億元，為公司持有的雷尼森地下礦之物業、機器及設備以及勘探及評估設備。不過，根據

管理層從估值師獲得的初步估值，去年度將不會錄得此顯著的減值虧損撥回。（ｃｈ）

