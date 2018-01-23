《經濟通通訊社２３日專訊》哈爾濱電氣（０１１３３）發出「盈警」，預料２０１７年度
淨利潤按年明顯下降，主要由於去年部分在產項目計提減值高於２０１６年度，以及受匯率波動
影響。（ｃｈ）
23/01/2018 16:52
【企業盈警】哈爾濱電氣（１１３３）料去年淨利潤明顯下降
《經濟通通訊社２３日專訊》哈爾濱電氣（０１１３３）發出「盈警」，預料２０１７年度
淨利潤按年明顯下降，主要由於去年部分在產項目計提減值高於２０１６年度，以及受匯率波動
影響。（ｃｈ）
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