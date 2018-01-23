《經濟通通訊社２３日專訊》招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）公布２０１７
年度業績快報，去年該行淨利潤７０１﹒５億元（人民幣．下同），按年增長１３％，基本每股
收益２﹒７８元。
期內，營業收入２２１０﹒２億元，按年增５﹒４％，其中非利息收入增１﹒４％。不良貸
款率１﹒６１％，較２０１６年度下降０﹒２６個百分點。（ｃｈ）
23/01/2018 16:59
招行（３９６８）去年多賺１３％至近７０２億人幣，不良率下降
《經濟通通訊社２３日專訊》招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）公布２０１７
年度業績快報，去年該行淨利潤７０１﹒５億元（人民幣．下同），按年增長１３％，基本每股
收益２﹒７８元。
期內，營業收入２２１０﹒２億元，按年增５﹒４％，其中非利息收入增１﹒４％。不良貸
款率１﹒６１％，較２０１６年度下降０﹒２６個百分點。（ｃｈ）
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