《經濟通通訊社２３日專訊》復旦張江（０１３４９）發盈警，預料截至去年１２月底止年
度淨利潤按年下降５０％，期內單項藥物之里葆多收入亦下降５０％，從而導致收入預期按年下
降２０％。
另外，個別附屬公司的擴張經營及新產品的上市投入，亦導致附屬公司之虧損增加，同時公
司研發投入增加也導致淨利潤進一步減少。（ｃｈ）
23/01/2018 17:48
【企業盈警】復旦張江（１３４９）料去年淨利潤下跌５０％
《經濟通通訊社２３日專訊》復旦張江（０１３４９）發盈警，預料截至去年１２月底止年
度淨利潤按年下降５０％，期內單項藥物之里葆多收入亦下降５０％，從而導致收入預期按年下
降２０％。
另外，個別附屬公司的擴張經營及新產品的上市投入，亦導致附屬公司之虧損增加，同時公
司研發投入增加也導致淨利潤進一步減少。（ｃｈ）
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