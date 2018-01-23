【企業盈警】復旦張江（１３４９）料去年淨利潤下跌５０％

《經濟通通訊社２３日專訊》復旦張江（０１３４９）發盈警，預料截至去年１２月底止年

度淨利潤按年下降５０％，期內單項藥物之里葆多收入亦下降５０％，從而導致收入預期按年下

降２０％。

另外，個別附屬公司的擴張經營及新產品的上市投入，亦導致附屬公司之虧損增加，同時公

司研發投入增加也導致淨利潤進一步減少。（ｃｈ）

