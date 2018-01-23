【企業盈警】思博系統（８３１９）料首三季純利大跌

《經濟通通訊社２３日專訊》思博系統（０８３１９）發盈警，預料截至去年１２月底止首

三季度之純利將錄得重大跌幅，主要由於公司在充滿挑戰的商業環境下，致力保持其市場份額而

提供更具競爭力的價格，使期內的毛利率下降。（ｃｈ）

