《經濟通通訊社２３日專訊》思博系統（０８３１９）發盈警，預料截至去年１２月底止首
三季度之純利將錄得重大跌幅，主要由於公司在充滿挑戰的商業環境下，致力保持其市場份額而
提供更具競爭力的價格，使期內的毛利率下降。（ｃｈ）
23/01/2018 18:09
【企業盈警】思博系統（８３１９）料首三季純利大跌
《經濟通通訊社２３日專訊》思博系統（０８３１９）發盈警，預料截至去年１２月底止首
三季度之純利將錄得重大跌幅，主要由於公司在充滿挑戰的商業環境下，致力保持其市場份額而
提供更具競爭力的價格，使期內的毛利率下降。（ｃｈ）
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