【夜期時段】即月期指最新報３２９１３點，升２點，低水１７點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報３２９０６點，跌５點，低水２４

點，最新報３２９１３點，升２點，低水１７點，合約成交７０２張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１３４６１點，跌５點，低水２９點，最新報

１３４６７點，升１點，低水２３點，合約成交３３１張。（ｄｌ）

