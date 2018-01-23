《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報３２９０６點，跌５點，低水２４
點，最新報３２９１３點，升２點，低水１７點，合約成交７０２張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１３４６１點，跌５點，低水２９點，最新報
１３４６７點，升１點，低水２３點，合約成交３３１張。（ｄｌ）
23/01/2018 17:35
【夜期時段】即月期指最新報３２９１３點，升２點，低水１７點
《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報３２９０６點，跌５點，低水２４
點，最新報３２９１３點，升２點，低水１７點，合約成交７０２張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１３４６１點，跌５點，低水２９點，最新報
１３４６７點，升１點，低水２３點，合約成交３３１張。（ｄｌ）
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