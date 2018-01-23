【企業盈警】ＩＳＰ　Ｇｌｏｂａｌ轉盈為虧，受創板上市開支拖累

《經濟通通訊社２３日專訊》ＩＳＰ Ｇｌｏｂａｌ（０８４８７）發出盈警，預期截至

２０１７年的半年將會錄得淨虧損，較２０１６年同期錄得盈利遜色，主要由於集團期內於創業

板上市，而衍生的非經常性上市開支約２４０萬新加坡元，相當於１４００萬港元。（ｅｌ）

