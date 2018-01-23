《再戰明天》日本公布１２月貿易收支，德法公布１月服務業ＰＭＩ

《經濟通通訊社２３日專訊》明早，日本公布１２月貿易收支，德法公布１月服務業採購經

理人指數（ＰＭＩ）。



＊芝加哥儲行總裁埃文斯，會議上致開幕詞＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：３０ａｍ，美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯

在芝加哥全球事務委員會的會議上致開幕詞。５：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）發布一周

全國石油報告。

明午４：１５ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席努伊參加歐洲銀行業聯盟會議室對話活動

。



＊日本公布１２月貿易收支＊



在數據方面，明早７：００ａｍ，南韓公布１２月失業率。７：５０ａｍ，日本公布１２月

貿易收支，料貿盈由１１２２億日圓擴大至５３５０億日圓；進口年率料由１３％降至

１２﹒４％；出口年率料由１６﹒２％降至１０％。



＊德法公布１月服務業採購經理人指數＊



明午１：００ｐｍ，日本公布１１月領先指標和同時指標。４：００ｐｍ，法國公布１月服

務業採購經理人指數，料由５９﹒１降至５８﹒９；綜合採購經理人指數料由５９﹒６降至

５９﹒２；製造業採購經理人指數料由５８﹒８降至５８﹒６。

４：２０ｐｍ，台灣公布１２月貨幣供應Ｍ１Ｂ和貨幣供應Ｍ２。４：３０ｐｍ，德國公布

１月服務業採購經理人指數，料由５５﹒８降至５５﹒５；綜合採購經理人指數料由５８﹒９降

至５８﹒５；製造業採購經理人指數料由６３﹒３降至６３。



＊筆克派業績＊



在本港，明日，筆克遠東（００７５２）公布全年業績。（ｈｏ）

