《經濟通通訊社２３日專訊》美國地質調查局（ＵＳＧＳ）公布，美國阿拉斯加
Ｃｈｉｎｉａｋ東南２５６公里於周二發生８﹒２級地震，震源深度１０公里。
美國海嘯預警系統指，地震導致阿拉斯加及加拿大部分地區發布海嘯預警，整個美國西海岸
保持海嘯警戒。（ｊｎ）
23/01/2018 18:03
【國際要聞】美國阿拉斯加發生８﹒２級地震，引發海嘯預警
《經濟通通訊社２３日專訊》美國地質調查局（ＵＳＧＳ）公布，美國阿拉斯加
Ｃｈｉｎｉａｋ東南２５６公里於周二發生８﹒２級地震，震源深度１０公里。
美國海嘯預警系統指，地震導致阿拉斯加及加拿大部分地區發布海嘯預警，整個美國西海岸
保持海嘯警戒。（ｊｎ）
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