【企業盈喜】中國重汽（３８０８）料年度綜合溢利增長逾４５０％

《經濟通通訊社２３日專訊》中國重汽（０３８０８）發盈喜，預計截至２０１７年１２月

３１日止年度歸屬公司擁有人的綜合溢利按年錄得超過４５０％增長。主要因為重卡與輕卡銷量

較去年同期分別增長７０％及３０％以上，銷售收入增長、產品結構優化及毛利增長、行政開支

受控，費用率有所下降及一些享受優惠所得稅稅率高新技術企業的盈利增長，引致整體所得稅率

下降。（ｊｎ）

