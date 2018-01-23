【本港經濟】本港去年基本通脹率１﹒７％，連續第六年回落

《經濟通通訊社２３日專訊》政府統計處公布，根據綜合消費物價指數，今年１２月份整體

消費物價按年上升１﹒７％，較１１月份的相應升幅（１﹒６％）稍高。剔除所有政府一次性紓

困措施的影響，綜合消費物價指數在１２月份的按年升幅（即基本通脹率）亦為１﹒７％，較

１１月份（１﹒６％）稍高，主要是由於新鮮蔬菜價格跌幅收窄所致。此外，外出用膳費用升幅

擴大也有關。２０１７年全年合計，基本通脹率平均為１﹒７％，低於２０１６年的２﹒３％，

連續第六年回落。

經季節性調整的綜合消費物價指數，在１０至１２月的三個月期間的平均每月升幅為

０﹒３％，而在９至１１月的三個月期間的相應升幅則為０﹒２％。剔除所有政府一次性紓困措

施的影響，在１０至１２月的三個月期間的平均每月升幅為０﹒３％，而在９至１１月的三個月

期間的相應升幅則為０﹒２％。

在去年第四季，綜合消費物價指數按年上升１﹒６％，而甲類、乙類及丙類消費物價指數分

別上升１﹒６％、１﹒５％及１﹒７％。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別

為１﹒６％、１﹒６％、１﹒５％及１﹒７％。

２０１７年全年計，綜合消費物價指數按年平均上升１﹒５％，甲類、乙類及丙類消費物價

指數的相應升幅則為１﹒５％、１﹒４％及１﹒５％。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相

應升幅則分別為１﹒７％、１﹒９％、１﹒６％及１﹒６％。

政府發言人表示，消費物價通脹在去年１２月份維持溫和，儘管通脹率輕微高於前一個月。

去年合計基本通脹率平均為１﹒７％，低於２０１６年的２﹒３％，連續第六年回落。

發言人續指，展望將來，鑑於環球通脹仍屬輕微，以及本地成本升幅穩定，通脹壓力在短期

內應會維持溫和。然而，倘若往後環球經濟繼續轉強，而本地經濟亦維持顯著增長，未來通脹壓

力或會有所上升。政府會繼續密切留意通脹走勢，特別是通脹對低收入人士的影響。（ｂｉ）

