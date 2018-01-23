《經濟通通訊社２３日專訊》建灝地產投資經理鄭智榮於利嘉閣周年酒會前表示，預料今年
樓市將會有５％至１０％的升幅，而超級豪宅增長更會較大眾市場高，因近日的豪宅成交金額及
成交宗數都十分活躍。
他又提到，今年集團主力將會推出啟德天寰的特色戶，預計會以招標形式發售。
不過，鄭氏指，預料集團旗下的赤柱超級豪宅項目未能夠於今年內推出，預期項目將設分層
單位及洋房，但詳情仍在計劃階段。
他續指，集團會繼續活躍於政府土地的投標，亦有興趣入標商業地。（ｋｙ）
23/01/2018 18:41
【本港樓市】建灝地產料今年樓市升５％至１０％，將推天寰特色戶
《經濟通通訊社２３日專訊》建灝地產投資經理鄭智榮於利嘉閣周年酒會前表示，預料今年
樓市將會有５％至１０％的升幅，而超級豪宅增長更會較大眾市場高，因近日的豪宅成交金額及
成交宗數都十分活躍。
他又提到，今年集團主力將會推出啟德天寰的特色戶，預計會以招標形式發售。
不過，鄭氏指，預料集團旗下的赤柱超級豪宅項目未能夠於今年內推出，預期項目將設分層
單位及洋房，但詳情仍在計劃階段。
他續指，集團會繼續活躍於政府土地的投標，亦有興趣入標商業地。（ｋｙ）
|生財有道23/01/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－信証】A股入摩成交火熱 券商龍頭仲有大把水位
|專訪23/01/2018
【金融科技】俊盟:冀未來兩年電子支付業務增至20萬個零售點
|國際動態23/01/2018
亞馬遜無人超市 沒收銀帳戶扣款
|生財有道22/01/2018
【H股全流通】落實後料增加成交 利好港交所
|興證快訊22/01/2018
港股創歷史新高
|國際動態22/01/2018
美兩黨談判變攻訐 華府陷停擺
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰