【本港樓市】建灝地產料今年樓市升５％至１０％，將推天寰特色戶

《經濟通通訊社２３日專訊》建灝地產投資經理鄭智榮於利嘉閣周年酒會前表示，預料今年

樓市將會有５％至１０％的升幅，而超級豪宅增長更會較大眾市場高，因近日的豪宅成交金額及

成交宗數都十分活躍。

他又提到，今年集團主力將會推出啟德天寰的特色戶，預計會以招標形式發售。

不過，鄭氏指，預料集團旗下的赤柱超級豪宅項目未能夠於今年內推出，預期項目將設分層

單位及洋房，但詳情仍在計劃階段。

他續指，集團會繼續活躍於政府土地的投標，亦有興趣入標商業地。（ｋｙ）

