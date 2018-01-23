《小傳日記》升到你唔信，無貨喊三聲！

《小傳日記》相信呢排花旗國同香江缸友問得最多嘅問題係，個市究竟升到幾時呀？！依家

應該入市定係沽貨呀？其實，正所謂「升市莫估頂」，十年難得一遇嘅「大牛市」，真係問股神

都答你唔到；但係無貨嘅缸友，肯定要喊三聲！

睇吓噚晚（２２日）道指又升１４２點，報２６２１４點，繼續創新高。香江魚缸「二仔底

死跟」，高開２１２點之後，內銀股齊齊領軍，雖然平保（０２３１８）衝到去「紅底」前有Ｄ

呆滯，不過都無阻幾位重磅勇士向上衝，全日首六位升得最勁嘅藍戰，內銀就佔咗四席，勁呀。

再加埋ＱＱ（００７００）以全日最高位收市，魚缸埋單收漲５３７點報３２９３０，連續第五

日寫下新嘅史上新高；再望埋Ａ場，六連升收漲１巴仙再創逾兩年高，報３５４６點，帶旺埋國

指跳高２８５點報１３４９０。

最緊要係，成交大急增逾１７巴仙至１９８０億，係２０１５年７月初以來高位，大升市再

加大成交配合，掂呀！



＊家樂福聯手ＱＱ唔使唞，砵砵車畀油吉利好勢頭＊



大市咁犀利，ＱＱ真係功勞大，幫助推升魚缸唔少。有大行話，預計公司上年末季業績穩固

，目標價畀到去５２５銀。同時家樂福亦公布同ＱＱ發展戰略合作，結果ＱＱ收市彈起逾３巴仙

，報４７４﹒６銀，又以歷史新高收市，恭喜恭喜！

砵砵車近來都加返油，龍頭吉利（００１７５）被主席李書福增持１８８３萬股，大拿拿合

計４﹒７億銀，交銀國際就表示，呢次增持反映公司對２０１８年銷量有信心，股價大成交彈起

近６巴仙，報２６﹒１５銀；之前被野村唱好嘅比亞迪（０１２１１）今日升幅無吉利咁勁，微

微衝前逾１巴仙，報７７﹒１銀。有報道話阿爺打算允許更多公共道路上面進行自動駕駛測試，

唔知消息可唔可以作為炒多幾日嘅借口呢？



＊建工齊破頂交行升勢勁，內險亦走上平保再破頂＊



神州錢莊繼續水源滾滾，建行（００９３９）飛起逾４巴仙，報８﹒７７銀，盤中高見

８﹒８銀破頂，成為表現第二佳藍戰士。交行（０３３２８）、中行（０３９８８）、工行

（０１３９８）都有逾３巴仙至近４巴仙進帳，而招行（０３９６８）亦以３８﹒５５銀上市新

高收市，埋單有５巴仙落袋，勁！

內險股亦隨大市走上，其中太平（００９６６）飛起近３巴仙，報３５﹒４銀，盤中高見

３６﹒１銀插旗，創上市新高。早前神州保監會公布，２０１７年保險公司實現利潤２５６７億

人仔，按年增長三成，證明保險公司生意幾好。平保更應聲飛起上到９８﹒８５銀歷史高位插旗

，不過之後卻反而倒跌，最終靠穩微升唔夠１巴仙，報９６﹒４銀，波幅都幾大下！



＊潤地拗腰彈缸友畀個讚，二三線街坊炒得更加旺＊



香江魚缸連日嚟都好似一隻脫疆野馬咁升到唔識停，神州大媽當然唔執輸落嚟玩埋一份，北

水已經連續四日超過６０億銀，今日神州磚頭佬又被大媽睇中，潤地（０１１０９）全日成交都

成１３億銀，爆升近４巴仙，報３１﹒２５銀，全日一度喺最新山頂位３１﹒８銀插旗三日加埋

已經升咗近２１巴仙。

中糧系嘅大悅城（００２０７）相當威風，全日幾乎由頭帶到落尾，但晏晝之後，金茂

（００８１７）突然攝入內檔衝刺，最終全日升近一成，報４﹒８４銀，最高仲一度去到

４﹒８６銀，創超過十年新高。大悅城就屈居其後，彈起超過９巴仙，報１﹒４１銀。

世房（００８１３）噚晚發盈喜，話舊年坐底多賺四成，雖然同時話會順便發債抽水，但盈

喜大過天，全日爆升半成，報２５﹒２銀，全日最高位之餘仲要係最新山頂位。

龍湖（００９６０）今日有大和唱好，「他屐」由２４﹒７４銀升至２７﹒９銀，維持「掃

貨」評級，全日彈起近６巴仙，報２５﹒３銀。



＊賭仔手風順永利季績勁，半新丁爆升華新係最勁＊



馬交博彩佬１月中開始跳彈床，永利馬交（０１１２８）公布話上一季賺咗１﹒７９億美金

，大嗱嗱按年增加２﹒８５倍，全日最多急升８巴仙，高見３０蚊，創三年半新高，最後埋單都

升咗超過６巴仙，報２９﹒３銀。

大和今日出嚟話，博彩佬會喺今個禮拜陸續放榜，仲叫缸友買入銀娛（０００２７）同金沙

（０１９２８），但呢兩大龍頭兼藍戰士表現麻麻，銀娛只係彈起近兩巴仙，報６７﹒０５銀；

金沙升咗超過一巴仙，報４８﹒５５銀。細粒Ｄ嘅澳博（００８８０）就比較有動力，全日升咗

近４巴仙，報８﹒６５銀。

近排Ｄ半新丁相當把炮，超購２４０倍嘅華新手袋（０２６８３）噚日第一日入缸雖然只係

升咗１４巴仙，但缸友好明顯嫌唔夠喉，今日一度炒高超過６９巴仙，高見２﹒０５銀，全日升

咗近６３巴仙，報１﹒９７銀，較招股價１﹒１８銀高６７巴仙。

幾隻創板半新丁全日坐過山車，ＺＩＯＮＣＯＭ（０８２８７）朝早最多爆升近７９巴仙，

埋單只係升超過２９巴仙，報０﹒４８５銀。ＡＴＬＩＮＫＳ（０８０４３）朝早爆上超過５５

巴仙，高見４﹒８銀破頂後，之後最多倒跌五成，低見１﹒５５銀，最後埋單跌超過３８巴仙，

報１﹒９１銀。

新世紀醫療（０１５１８）今朝一度彈起超過一倍，高見２３蚊破頂，臨尾只係升咗近４１

巴仙，報１４﹒７６銀。請請！



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