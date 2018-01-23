【立會補選】民主動力鄭宇碩指明討論初選第二名退出處理方法

《經濟通通訊社２３日專訊》民主動力創會召集人鄭宇碩表示，民主派初選機制原本是如果

排第一的姚松炎被取消參選資格，會由第二的馮檢基頂上，但未有列出如果第二名退出，民主動

力會在明日早上開會討論，並公佈結果。

鄭宇碩指，已邀請初選排第三的袁海文及他所屬的民主黨，在有需要時出選，指對方回應指

會慎重考慮。如果袁海文接受，民主動力絕無異議，但亦希望各家各派支持。而民主黨中委會將

在星期四開始討論有關事宜。

已報名參選九龍西立法會補選的，還有民建聯的鄭泳舜。（ｆｗ）（ｚｚ）

