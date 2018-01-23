《神州經脈》滬指六連升，國企利潤去年增２４％，樂視傳明復牌

《經濟通通訊社２３日專訊》公開市場連續八日淨投放斷纜，無礙滬指續衝高。滬綜指以接

近全日最高位收市，收報３５４６﹒５點，創２０１５年１２月底的收市新高，升１﹒２９％，

升幅為近五個月以來最大，連升第六日。

深成指反覆靠穩收升０﹒３７％，報１１５５５﹒２５點，創兩個月以來收市高位，兩連升

；創業板逆市跌０﹒０２％，報１７６７﹒８３點。兩市全日成交５２１５億元（人民幣．下同

），較上日增加近１％，連續三日突破５０００億元。



＊人幣中間價２５個半月新高＊



人民幣兌一美元中間價今報６﹒４００９，較上個交易日升１０３點子，連漲三日錄２５個

半月新高。在岸即期匯率（ＣＮＹ）今早高開３６點子，收盤跌６點子，報６﹒４０４２。

交易員指，近期美元指數低位寬幅震盪，對提振市場購匯情緒起到一定幫助，但目前客盤仍

略偏結匯，短期料延續易升難跌走勢。由於很難見到大行維穩影子，繼續猜測市場頂底和監管是

否會出手所面臨的成本正不斷增加。

另據《彭博社》引述知情人士稱，國家外匯局深圳市分局已於上月通知前海部分合格境內投

資者境外投資（ＱＤＩＥ）試點機構，允許其在額度內重新開始申報投資項目。



＊鋼鐵有色等轉虧為持續盈利＊



國家財政部公布，２０１７年，國有企業營業總收入５２﹒２萬億元，同比增長１３﹒６％

；利潤總額亦增長２３﹒５％至２﹒９萬億元。

１２月底，國有企業資產總額１５１﹒７萬億元，同比增長１０％；負債總額增加９﹒５％

至９９﹒７萬億元；所有者權益合計５２億元，同比增長１１％。

２０１７年，鋼鐵、有色等去年同期虧損的行業持續保持盈利，煤炭、交通、石油石化等行

業利潤同比增幅較大；電力等行業利潤同比降幅較大。



＊上海今年目標６﹒５％左右＊



上海市市長應勇於政府工作報告表示，２０１８年，上海ＧＤＰ增長預期目標為６﹒５％左

右；城鎮調查失業率和登記失業率穩定４﹒３％以內；居民人均可支配收入與經濟增長同步等。

房地產調控方面，將加強房地產市場調控不動搖、不放鬆，在提高中小套型供應比例、促進

商品房有效供給同時，加大租賃房建設力度。今年將新建和轉化租賃房源２０萬套，新增代理經

租房源９萬套，新增供應５﹒５萬套各類保障房。

另外，２０１８年上海將探索建設自由貿易港，以及打造自貿試驗區「三區一堡」。具體包

括：加快建設開放型經濟體系的風險壓力測試區、依托洋山深水港和浦東國際機場探索建設自由

貿易港、加快建設開放和創新融為一體的綜合改革試驗區等。



＊融創未表達進一步增持意向＊



市場盛傳將於周三（２４日）復牌的樂視網（深：３００１０４），召開「關於終止重大資

產重組事項暨公司經營情況投資者說明會」表示，股價走勢受到多重因素的影響，公司無法對復

牌後的股價進行判斷。而融創中國尚未向公司表達進一步增持意向。

公司董事長及融創（０１９１８）主席孫宏斌無回應「復牌前會推出哪些具體的穩股價措施

」，僅指公司現階段將著力解決公司面臨的資金緊張和供應鏈問題，以期公司業務恢復穩定。

他還稱，和老賈（賈躍亭）一直保持著良好的溝通，個人之間沒有任何矛盾，目前面對的如

何解決問題。他並指，會盡力做好新樂視，希望不留遺憾。「但如果仍然沒有辦法，那也只能遺

憾了，人生有很多遺憾。」

樂視網稱，為解決目前存在的關聯方對上市公司欠款問題，用汽車公司（含Ｆａｒａｄａｙ

Ｆｕｔｕｒｅ、Ｌｕｃｉｄ、樂視汽車）股權以資抵債解決關聯欠款問題，是上市公司目前推

動的方案。（ｊｙ）

