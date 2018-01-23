【代幣風暴】中證監副主席方星海：中國要對比特幣加強管制

《經濟通通訊社２３日專訊》中證監副主席方星海在達沃斯論壇上表示，中國經濟總量很大

，對於中國來說比特幣的交易是很重要的，需要加強管制，因為它現在交易非常頻繁。

他指出，全球化的貿易與投資體系對中國是有利的，因此中國會增加開放程度，特別是在金

融服務業部門，會不斷出台一些新的政策。他又謂，中國認識到債務過多的問題。中國會迅速行

動，遏制任何金融風險。（ｃｌ）

