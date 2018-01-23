《經濟通通訊社２３日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４０４２，
較上個交易日４時３０分收盤價跌６點子。全日在６﹒３９３３至６﹒４０５０之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌５１點子，報６﹒４０８０。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４００９，較上個交易日升１０３點子，連漲三日錄２５
個半月新高。（ｊｙ）
23/01/2018 16:39
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌６點子，報６﹒４０４２
《經濟通通訊社２３日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４０４２，
較上個交易日４時３０分收盤價跌６點子。全日在６﹒３９３３至６﹒４０５０之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌５１點子，報６﹒４０８０。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４００９，較上個交易日升１０３點子，連漲三日錄２５
個半月新高。（ｊｙ）
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