【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌６點子，報６﹒４０４２

《經濟通通訊社２３日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４０４２，

較上個交易日４時３０分收盤價跌６點子。全日在６﹒３９３３至６﹒４０５０之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌５１點子，報６﹒４０８０。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４００９，較上個交易日升１０３點子，連漲三日錄２５

個半月新高。（ｊｙ）

