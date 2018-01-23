《經濟通通訊社２３日專訊》樂視網（深：３００１０４）董事長及融創（０１９１８）主
席孫宏斌表示，會盡力做好新樂視，希望不留遺憾。「但如果仍然沒有辦法，那也只能遺憾了，
人生有很多遺憾。」
２０１７年１月，融創斥資１５０﹒４１億元人民幣入股樂視網、樂視影業，以及樂視網子
公司樂視致新，並晉身樂視網第二大股東，持股８﹒６％。（ｊｙ）
23/01/2018 10:56
【樂視風雲】孫宏斌：盡力做好新樂視，如仍無辦法惟有遺憾
《經濟通通訊社２３日專訊》樂視網（深：３００１０４）董事長及融創（０１９１８）主
席孫宏斌表示，會盡力做好新樂視，希望不留遺憾。「但如果仍然沒有辦法，那也只能遺憾了，
人生有很多遺憾。」
２０１７年１月，融創斥資１５０﹒４１億元人民幣入股樂視網、樂視影業，以及樂視網子
公司樂視致新，並晉身樂視網第二大股東，持股８﹒６％。（ｊｙ）
|專訪23/01/2018
【金融科技】俊盟:冀未來兩年電子支付業務增至20萬個零售點
|國際動態23/01/2018
亞馬遜無人超市 沒收銀帳戶扣款
|生財有道22/01/2018
【H股全流通】落實後料增加成交 利好港交所
|興證快訊22/01/2018
港股創歷史新高
|國際動態22/01/2018
美兩黨談判變攻訐 華府陷停擺
|生財有道19/01/2018
【智愛當炒股－平保】A場追落後兼分拆概念 目標130元無難度
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰