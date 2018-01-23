【樂視風雲】孫宏斌：盡力做好新樂視，如仍無辦法惟有遺憾

《經濟通通訊社２３日專訊》樂視網（深：３００１０４）董事長及融創（０１９１８）主

席孫宏斌表示，會盡力做好新樂視，希望不留遺憾。「但如果仍然沒有辦法，那也只能遺憾了，

人生有很多遺憾。」

２０１７年１月，融創斥資１５０﹒４１億元人民幣入股樂視網、樂視影業，以及樂視網子

公司樂視致新，並晉身樂視網第二大股東，持股８﹒６％。（ｊｙ）

