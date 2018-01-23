【樂視風雲】樂視：正推動用汽車股權解決關聯方欠款問題的方案

《經濟通通訊社２３日專訊》樂視網（深：３００１０４）稱，為了解決目前存在的關聯方

對上市公司的欠款問題，用汽車公司（含Ｆａｒａｄａｙ Ｆｕｔｕｒｅ、Ｌｕｃｉｄ、樂視汽

車）股權以資抵債解決關聯欠款問題，是上市公司目前推動的方案。

此外，樂視網董事長及融創（０１９１８）主席孫宏斌表示，和老賈（賈躍亭）一直保持著

良好的溝通，個人之間沒有任何矛盾，目前面對的如何解決問題。

融創股價一度拉升６﹒２％，現升４﹒３％。（ｊｙ）

