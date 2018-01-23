傳恒大（３３３３）購恒地（１２）屯門管翠路住宅地，涉６５億元

《經濟通通訊社２３日專訊》市場消息指出，內地房地產商中國恆大（０３３３３）向香港

地產發展恆地（０００１２）購入屯門管翠路住宅地，作價約６５億元，每呎樓面約８３００元

，可建樓面７８﹒５萬平方呎。

消息又指，估計恆地帳面賺約２８﹒７億元，持有地皮約２年半，地皮呎價升值近８成。（

ｂｎ）

