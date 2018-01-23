傳美國保險ＭｅｔＬｉｆｅ出售香港業務，料作價近４７億元

《經濟通通訊社２３日專訊》消息人士透露，美國上市大型保險公司大都會人壽

（ＭｅｔＬｉｆｅ），有意出售香港保險業務，最快未來數星期會向潛在買家提供其香港業務的

資料，料交易作價可高達６億美元（約４６﹒８億港元）。

據悉，大都會人壽香港估值約４億美元，有機會以與安盛出售香港業務時的相若估值出售，

而大都會人壽的南韓、日本業務則會保留。（ｇｌ）

