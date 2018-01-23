《日入而息》招行多賺１３％，港去年基本通脹放緩，港股續創新高

《今天重點》﹡陳茂波歡迎基金組織對港正面評價，有力應對未來挑戰

﹡本港去年基本通脹率１﹒７％，連續第六年回落

﹡招行（０３９６８）去年多賺１３％至近７０２億人幣，不良率下降

﹡黃之鋒黃浩銘就刑事藐視法庭案申請保釋等候上訊



《即日市況》﹡港股連續第五日創新高，升５３７點收報３２９３０點



《深滬股市》﹡滬綜指六連升收升１％再創逾兩年高，銀行地產股領漲



《美元匯價》﹡美元短期再跌幅度有限，非美不宜高追；歐元最新報１﹒２２４５╱４８，

日圓最新報１１０﹒４１╱４３



《公司業績》﹡恆源煤電料去年淨利潤增逾３０倍

﹡中國重汽料去年盈利增長最少１００％

﹡招行（０３９６８）去年多賺１３％至近７０２億元人民幣，不良率下降

﹡三一國際（００６３１）議決派特別息每股０﹒１８元



《公司資訊》﹡俊盟（０８０６２）冀未來兩年電子支付業務增至２０萬個零售點；莫翠

天指過江龍也可能不敵地頭蟲，對樂視香港清盤感可惜

﹡鉅京（０８４５０）今起招股入場費約２４２４元，籌最多６０００萬

﹡永利澳門（０１１２８）計劃擴大永利皇宮，一直看好澳門市場

﹡恆地（０００１２）「君譽峰」暫收約１３０票，月底前開售

﹡新地（０００１６）「雲海」及「巴丙頓山」周六將售４８及１２伙

﹡會德豐（０００２０）ＭＯＮＴＥＲＥＹ頂層呎價３﹒９萬貴絕將軍澳；經

絡推會德豐啟德新盤定息按揭，首年定息１﹒７％

﹡東勝旅遊（００２６５）購旅遊公司及內房商各４０％股權

﹡紅星美凱龍（０１５２８）與歐派家居聯營廣州商場，投資近８億元人民幣

﹡英國保誠（０２３７８）出售越南消費金融業務

﹡能源國際投資（００３５３）折讓近１４％配股，淨籌８５１０萬元

﹡高雅光學（００９０７）收購中國電影公司六成股權，總代價３﹒３３億元

﹡國銀租賃（０１６０６）旗下附屬去年完成１６２架飛機買賣交易

﹡現代牧業（０１１１７）出售兩項乳製品業務，涉資５６０４萬元人民幣

﹡凱富（００００７）就買賣沸石開採商股權入稟追討佣金欠款

﹡博華太平洋（０１０７６）獲控股股東增持１﹒１９億股

﹡節能元件（０８２３１）主席控股權或易手，公司擬售資產，今早復牌

﹡嘉年華國際（００９９６）折讓１﹒４％配股，淨籌７﹒７９億元

﹡綠地香港（００３３７）近１９億元人民幣收購肇慶項目７０％股權

﹡南海石油（０００７６）全資附屬成立合營，運用區塊鏈接技術供黃金服務

﹡路勁（０１０９８）去年收入近２９０億人幣，物業銷售按年增四成

﹡中國軟實力（００１３９）附屬增持民銀資本（０１１４１）３００萬股



《國企紅籌》﹡中電信（００７２８）上月４Ｇ終端用戶淨增加快至４７４萬戶

﹡昆能（００１３５）出售阿塞拜疆原油勘探公司，錄收益約２萬美元

﹡洛玻（０１１０８）４５９０萬元人民幣投得山東濮縣兩土地

﹡中國信達（０１３５９）擬公開發行１５０億元人民幣金融債券

﹡中遠海運港口（０１１９９）澤布呂赫集裝箱碼頭獲特許經營權優惠

﹡北汽（０１９５８）向滬Ａ公司售新能源汽車模塊裝配業務約８％股權



《神州民企》﹡ＭＩ能源（０１５５５）發行３﹒４億元換股債；ＭＩ能源售加國上市能源

商股權，涉１﹒３４億元

﹡天瑞水泥（０１２５２）控股股東質押近４７２５萬股

﹡龍湖（００９６０）以總價９﹒２億元人民幣競得鄭州市住宅地

﹡萬科（０２２０２）合資完成收購普洛斯

﹡騰訊移動支付：港澳台及駐華外國人用戶，透過信用卡可用微信支付

﹡正通汽車（０１７２８）與銀團簽貸款協議，初始金額３﹒８億美元

﹡大明國際（０１０９０）第四季不鏽鋼加工服務總銷售量升４﹒８％

﹡天溢森美（００７５６）改名為「森美（集團）」，下周一起生效

﹡復星醫藥（０２１９６）獲批實體瘤治療新藥之臨床試驗



《中國要聞》﹡中證報表示內地需要推動劣質公司退市常態化

﹡財政部表示去年國企利潤增２３﹒５％至２﹒９萬億元

﹡報道指中國計劃允許更多在公共道路上的自動駕駛測試

﹡報道指世界黃金協會擬統一公斤金條全球標準

﹡倫交所表示滬倫通存在很多技術問題，將開發新系統輔助

﹡工信部將開展防範「地條鋼」死灰復燃專項檢查

﹡中紀委表示國家能源局副局長王曉林涉嚴重違紀受查

﹡今年中央一號文件據稱以「鄉村振興」戰略為主題

﹡海航集團擬售西班牙酒店，估值６０億港元

﹡恆大１４億奪成都住宅地，溢價率５３％，單價創新高

﹡中國光伏協會表示美國對進口太陽能產品徵稅是預期內

﹡商務部表示美國對進口光伏產品徵稅是濫用貿易救濟措施

﹡樂視網表示無法判斷復牌後股價，賈躍亭未安排持股處置；樂視網再澄清指

公司關聯欠款餘額７５﹒３１億元；正推動用汽車股權解決關聯方欠款問題

的方案；超級電視仍擁有千萬級別高價值可運營用戶；孫宏斌稱盡力做好新

樂視，如仍無辦法惟有遺憾；孫宏斌無回應「穩股價」，融創中國未有增持

樂視意向

﹡人行１７００億逆回購利率持平，完全對沖到期量

﹡上海今年將建全國性碳排放交易市場；上海今年將淘汰落後產能１０００項

左右；上海今年擬全面完成村級集體產權制度改革；上海市十五屆人大一次

會議今日開幕；上海目標２０１８年ＧＤＰ增長６﹒５％左右；上海擬升級

文化市場准入管理，扶持影視動漫遊戲

﹡上海市長表示今年全面推進科創中心建設；今年將新建和轉化租賃房源２０

萬套

﹡上期所表示去年共對１０１０宗異常交易行為採取監管

﹡應勇稱今年依託洋山港、浦東機場探索建設自貿港；探索國資監管機構、運

營平台和國企聯動改革；實施智能上海行動，建大數據綜合試驗區

﹡凱撒旅遊表示日常運營狀況良好，不存在資金流動性問題

﹡騰訊、永輝超市或入股家樂福中國

﹡嗶哩嗶哩據報擬美國ＩＰＯ融資４億美元

﹡深交所表示今年一線監管工作繼續深化，全面從嚴監管



《寶島快訊》﹡台股八連升，收升０﹒２％，報１１２５３﹒１１點



《其他消息》﹡陳茂波歡迎基金組織對港正面評價，有力應對未來挑戰

﹡地監局表示去年投訴個案降一成，３３４名持牌人遭處分；新樓暢旺令投訴

增，吊銷牌照涉與準買家罵戰

﹡張建宗稱鄭若驊已道歉，勿將事件與政府誠信混為一談

﹡謝偉俊指建制派開始不耐煩；郭榮鏗或提不信任動議

﹡方國珊宣布已報名參加新界東補選，稱取得逾８０００提名

﹡民主動力鄭宇碩指明討論初選第二名退出處理方法

﹡馮檢基指有人聲稱若九龍西由他出選自己也會出選

﹡張建宗稱政府望下周的立法會會議能通過三項勞工議案

﹡港區政協大換血，陳永棋稱增不少青年人，最細３２歲

﹡黃之鋒黃浩銘就刑事藐視法庭案申請保釋等候上訊；佔旺刑事藐視法庭案黃

之鋒獲批保釋，黃浩銘申請被拒

﹡本港去年基本通脹率１﹒７％，連續第六年回落

﹡經濟通首辦Ｆｉｎｔｅｃｈ大獎，頒授逾４０個獎項

﹡深股通額度全日用３﹒４９億元；滬股通額度全日用２５億元

﹡調查指港人去年的快樂指數上升，主因是對政府施政滿意度增加

﹡羅兵咸表示以高負債作海外併購不理想，私募基金支撐市場融資；去年中國

海外併購高位回落一成，政策促使更多戰略投資

﹡陳志雲稱無興趣再擔任媒體公司管理層，大氣電波吸引力遜以前

（ｚｚ）

