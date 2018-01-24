《日出而作》納指破頂升近１％，美匯跌油金升，ＴＶＢ撒回購方案

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２６２１０．８１ 跌 ３．７９點╱０．０１％

標普５００ ２８３９．１３ 升 ６．１６點╱０．２２％

納斯達克 ７４６０．２９ 升 ５２．２６點╱０．７１％

倫敦富時１００ ７７３１．８３ 升 １６．３９點╱０．２１％

法蘭克福ＤＡＸ １３５５９．６０ 升 ９５．９１點╱０．７１％

巴黎ＣＡＣ４０ ５５３５．２６ 跌 ６．７３點╱０．１２％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．１７，歐元兌美元１．２３０７



《最新資訊》﹡美國參議院確認鮑威爾接替耶倫擔任下屆聯儲局主席

﹡歐盟將南韓及澳門等地區剔除避稅天堂黑名單

﹡信置（０００８３）長沙灣項目，短期申預售

﹡華懋４項目，下半年接力推

﹡日本草津白根山火山噴發，１死１１傷

﹡紐約期油創三年收市新高，金價微漲

﹡美國肯塔基州發生校園槍擊，兩名學生死亡十多人受傷

﹡美股個別發展，Ｎｅｔｆｌｉｘ飆一成，美債價上揚

﹡歐元區經濟數據佳提振歐元，美元觸及３年新低

﹡電視廣播（００５１１）回購要約中止，今早復牌

﹡威瑞第四季多賺逾３倍，惟仍遜市場預期

﹡１１個ＴＰＰ成員國達成協議將在３月舉行簽署儀式

﹡ＩＭＦ料港今年ＧＤＰ增２﹒８％

﹡英皇鐘錶珠寶（００８８７）料去年扭虧為盈

﹡密集停牌引債息飆升，海航系債券總量逾２６００億元

﹡協鑫新能源（００４５１）發行５億美元票據，獲超額認購

﹡陳德霖：一系統打通電子支付，９月推出



《國企紅籌》﹡北水創一年高掃內銀騰訊（００７００），平保（０２３１８）破頂即錄

１０億沽盤

﹡中國聯通（００７６２）董監事會擬提前換屆，戰略股東代表佔多數

﹡永輝（滬：６０１９３３）超市停牌，上交所要求披露投資家樂福中國詳情

﹡樂視網（深：３００１０４）今日復牌，基金已下調其估值至３﹒９元



《中國要聞》﹡中證報：金融Ｈ股開年漲勢強勁，重估料仍將延續

